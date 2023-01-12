Экс-офицер США Риттер дал мрачный прогноз на 2023 год для Украины

13 января 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Союзники не смогут поставлять Украине оружие в прежних объемах, считает эксперт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ждут мрачные времена, поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ей оружие в прежних масштабах. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер. «Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, по-видимому, не в состоянии поддерживать прежние поставки оружия, которые они осуществляли ранее. Для Украины это не означает ничего хорошего», — написал Скотт Риттер в статье для издания Consortium News . Он добавил, что полученная Украиной ранее военная техника почти полностью уничтожена в боях. В случае, если союзники все же согласятся возобновить поставки вооружения, они будут весьма скудными, полагает эксперт. Ранее Скотт Риттер говорил, что спецоперация порушила планы Запада на захват территорий Донбасса Украиной. По его мнению, конфликт на Украине разрешится, когда Россия удалит «раковую опухоль», которой стала Украина в руках США и ЕС, а также вынудит западные страны прекратить вооружать украинских военных. Запад поддерживает Киев поставками оружия и денежными траншами на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

Украину ждут мрачные времена, поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ей оружие в прежних масштабах. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер. «Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, по-видимому, не в состоянии поддерживать прежние поставки оружия, которые они осуществляли ранее. Для Украины это не означает ничего хорошего», — написал Скотт Риттер в статье для издания Consortium News. Он добавил, что полученная Украиной ранее военная техника почти полностью уничтожена в боях. В случае, если союзники все же согласятся возобновить поставки вооружения, они будут весьма скудными, полагает эксперт. Ранее Скотт Риттер говорил, что спецоперация порушила планы Запада на захват территорий Донбасса Украиной. По его мнению, конфликт на Украине разрешится, когда Россия удалит «раковую опухоль», которой стала Украина в руках США и ЕС, а также вынудит западные страны прекратить вооружать украинских военных. Запад поддерживает Киев поставками оружия и денежными траншами на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса.