Экс-офицер США Риттер развеял мечты Украины о дружбе с США и НАТО

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США и НАТО плевать на Украину, считает Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и НАТО «плевать» на Украину, ее народ и солдат. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», — говорит Скотт Риттер в видео на youtube-канале Dialogue works. По его мнению, страны Запада поддерживают Украину только на словах, не оказывая необходимую помощь.

Экс-офицер США уверен, что Запад помогает Украине с единственной целью — сделать хуже России. При этом, в Евросоюзе обещают Киеву одобрить вступление в организацию, хотя этого не произойдет из-за проблем с экономикой Украины, добавляет Скотт Риттер.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Ранее Риттер предрек Киеву «мрачные времена», поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ему оружие в прежних масштабах.

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США и НАТО «плевать» на Украину, ее народ и солдат. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», — говорит Скотт Риттер в видео на youtube-канале Dialogue works. По его мнению, страны Запада поддерживают Украину только на словах, не оказывая необходимую помощь. Экс-офицер США уверен, что Запад помогает Украине с единственной целью — сделать хуже России. При этом, в Евросоюзе обещают Киеву одобрить вступление в организацию, хотя этого не произойдет из-за проблем с экономикой Украины, добавляет Скотт Риттер. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Ранее Риттер предрек Киеву «мрачные времена», поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ему оружие в прежних масштабах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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