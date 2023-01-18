Экс-офицер США Риттер развеял мечты Украины о дружбе с США и НАТО

США и НАТО плевать на Украину, считает Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США и НАТО «плевать» на Украину, ее народ и солдат. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», — говорит Скотт Риттер в видео на youtube-канале Dialogue works. По его мнению, страны Запада поддерживают Украину только на словах, не оказывая необходимую помощь.

Экс-офицер США уверен, что Запад помогает Украине с единственной целью — сделать хуже России. При этом, в Евросоюзе обещают Киеву одобрить вступление в организацию, хотя этого не произойдет из-за проблем с экономикой Украины, добавляет Скотт Риттер.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине. Ранее Риттер предрек Киеву «мрачные времена», поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ему оружие в прежних масштабах.