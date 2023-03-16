Wildberries начал возвращать списанные деньги за штрафы после забастовки

Маркетплейс Willdberries массово возвращает деньги, списанные за штрафы, владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые ранее устроили забастовки по поводу взимания денежных средств за бракованные товары. Об этом рассказали владельцы ПВЗ.
«Забастовка сработала: Wildberries массово возвращает деньги за штрафы», — передает слова владельцев пунктов выдачи заказов telegram-канал SHOT. Там добавили, что возврат денежных средств последовал после того, как в Госдуме прошло совещание по поводу происходящего в Wildberries.
Ранее в маркетплейсе приняли решение закрыть некоторые пункты выдачи заказов из-за забастовок их владельцев. Глава Минтруда Антон Котяков призвал компанию вести деятельность в соответствии с российским законодательством.
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