Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов

23 марта 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов предположил, что смертная казнь снизит количество террористов в Запорожье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Запорожье нужно отменить мораторий на смертную казнь для террористов, чтобы они осознавали неотвратимость наказания. С таким предложением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что этот шаг поможет снизить количество терактов в регионе. «Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь», — заявил Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольска правда». Рогов считает, что неотвратимость наказания снизит количество терактов. Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предлагал вернуть смертную казнь для россиян, критикующих страну из-за рубежа. Он назвал это предательством, заслуживающим высшей меры наказания, передает телеканал 360.

В Запорожье нужно отменить мораторий на смертную казнь для террористов, чтобы они осознавали неотвратимость наказания. С таким предложением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что этот шаг поможет снизить количество терактов в регионе. «Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь», — заявил Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольска правда». Рогов считает, что неотвратимость наказания снизит количество терактов. Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предлагал вернуть смертную казнь для россиян, критикующих страну из-за рубежа. Он назвал это предательством, заслуживающим высшей меры наказания, передает телеканал 360.