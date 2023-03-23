Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов

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Владимир Рогов предположил, что смертная казнь снизит количество террористов в Запорожье Фото:

В Запорожье нужно отменить мораторий на смертную казнь для террористов, чтобы они осознавали неотвратимость наказания. С таким предложением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что этот шаг поможет снизить количество терактов в регионе.

«Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь», — заявил Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольска правда». Рогов считает, что неотвратимость наказания снизит количество терактов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предлагал вернуть смертную казнь для россиян, критикующих страну из-за рубежа. Он назвал это предательством, заслуживающим высшей меры наказания, передает телеканал 360.

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В Запорожье нужно отменить мораторий на смертную казнь для террористов, чтобы они осознавали неотвратимость наказания. С таким предложением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что этот шаг поможет снизить количество терактов в регионе. «Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь», — заявил Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольска правда». Рогов считает, что неотвратимость наказания снизит количество терактов. Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предлагал вернуть смертную казнь для россиян, критикующих страну из-за рубежа. Он назвал это предательством, заслуживающим высшей меры наказания, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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