В ВС РФ рассказали, кого Киев бросает на сложнейшие участки СВО

Солдаты ВС РФ: Киев бросает на убой русскоязычных мобилизованных

26 марта 2023 в 06:41 Размер текста - 17 +

Киевская власть отправляет на убой в горячие точки русскоязычных украинцев, считают солдаты ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев отправляет на самые тяжелые боевые участки в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины. Об этом рассказали российские военные под Марьинкой, показав паспорта и военные билеты погибших украинских военных. «Постоянная прописка погибших мобилизованных, согласно документам, в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. Один из военнослужащих озвучил предположение, что о гибели солдат ВСУ не сообщают их родственникам, и продолжают получать на них денежное довольствие. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Пленный украинский солдат Евгений Иванников рассказал, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью.

Киев отправляет на самые тяжелые боевые участки в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины. Об этом рассказали российские военные под Марьинкой, показав паспорта и военные билеты погибших украинских военных. «Постоянная прописка погибших мобилизованных, согласно документам, в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. Один из военнослужащих озвучил предположение, что о гибели солдат ВСУ не сообщают их родственникам, и продолжают получать на них денежное довольствие. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Пленный украинский солдат Евгений Иванников рассказал, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью.