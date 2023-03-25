25 марта 2023

В ВС РФ рассказали, кого Киев бросает на сложнейшие участки СВО

Солдаты ВС РФ: Киев бросает на убой русскоязычных мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, ВСУ, наемники, stock
Киевская власть отправляет на убой в горячие точки русскоязычных украинцев, считают солдаты ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев отправляет на самые тяжелые боевые участки в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины. Об этом рассказали российские военные под Марьинкой, показав паспорта и военные билеты погибших украинских военных.

«Постоянная прописка погибших мобилизованных, согласно документам, в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. Один из военнослужащих озвучил предположение, что о гибели солдат ВСУ не сообщают их родственникам, и продолжают получать на них денежное довольствие.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Пленный украинский солдат Евгений Иванников рассказал, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью.

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Киев отправляет на самые тяжелые боевые участки в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины. Об этом рассказали российские военные под Марьинкой, показав паспорта и военные билеты погибших украинских военных. «Постоянная прописка погибших мобилизованных, согласно документам, в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. Один из военнослужащих озвучил предположение, что о гибели солдат ВСУ не сообщают их родственникам, и продолжают получать на них денежное довольствие. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Пленный украинский солдат Евгений Иванников рассказал, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью.
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