Пленный боец ВСУ: на Украине начали отправлять инвалидов на передовую

23 марта 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывает нехватку личного состава Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью. Об этом рассказал пленный украинский солдат Евгений Иванников. «Сейчас медкомиссии „заворачивают“ даже тех, у кого <…> cерьезные заболевания. Им говорят, что они здоровы. В моем подразделении были порядка пяти человек с инвалидностью. Их сначала назначили на такие должности, которые не требуют больших физических нагрузок. В конце всех забрали и кинули на передовую», — пояснил плененный боец. Его слова передает РИА Новости. По словам Иванникова, в его подразделении остались лишь те, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем, и те, кому уже много лет. Из-за такого состава армия Украины несет большие потери на кременском направлении, подчеркивает он. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Украинский солдат Дмитрий Подворчанский признавал превосходство российской армии в Донбассе, которая постоянно обучается и меняет тактику. Это ставит ВСУ в затруднительное положение.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью. Об этом рассказал пленный украинский солдат Евгений Иванников. «Сейчас медкомиссии „заворачивают“ даже тех, у кого <…> cерьезные заболевания. Им говорят, что они здоровы. В моем подразделении были порядка пяти человек с инвалидностью. Их сначала назначили на такие должности, которые не требуют больших физических нагрузок. В конце всех забрали и кинули на передовую», — пояснил плененный боец. Его слова передает РИА Новости. По словам Иванникова, в его подразделении остались лишь те, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем, и те, кому уже много лет. Из-за такого состава армия Украины несет большие потери на кременском направлении, подчеркивает он. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Украинский солдат Дмитрий Подворчанский признавал превосходство российской армии в Донбассе, которая постоянно обучается и меняет тактику. Это ставит ВСУ в затруднительное положение.