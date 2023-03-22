22 марта 2023

Пленный боец ВСУ: на Украине начали отправлять инвалидов на передовую

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
ВСУ испытывает нехватку личного состава Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью. Об этом рассказал пленный украинский солдат Евгений Иванников.

«Сейчас медкомиссии „заворачивают“ даже тех, у кого <…> cерьезные заболевания. Им говорят, что они здоровы. В моем подразделении были порядка пяти человек с инвалидностью. Их сначала назначили на такие должности, которые не требуют больших физических нагрузок. В конце всех забрали и кинули на передовую», — пояснил плененный боец. Его слова передает РИА Новости.

По словам Иванникова, в его подразделении остались лишь те, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем, и те, кому уже много лет. Из-за такого состава армия Украины несет большие потери на кременском направлении, подчеркивает он.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Украинский солдат Дмитрий Подворчанский признавал превосходство российской армии в Донбассе, которая постоянно обучается и меняет тактику. Это ставит ВСУ в затруднительное положение.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов отправляет на передовую людей с инвалидностью. Об этом рассказал пленный украинский солдат Евгений Иванников. «Сейчас медкомиссии „заворачивают“ даже тех, у кого <…> cерьезные заболевания. Им говорят, что они здоровы. В моем подразделении были порядка пяти человек с инвалидностью. Их сначала назначили на такие должности, которые не требуют больших физических нагрузок. В конце всех забрали и кинули на передовую», — пояснил плененный боец. Его слова передает РИА Новости. По словам Иванникова, в его подразделении остались лишь те, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем, и те, кому уже много лет. Из-за такого состава армия Украины несет большие потери на кременском направлении, подчеркивает он. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с нехваткой квалифицированных военнослужащих в рядовом и офицерском составах. При этом у порядка 65% офицеров отсутствует спецобразование и необходимый стаж военной службы. Украинский солдат Дмитрий Подворчанский признавал превосходство российской армии в Донбассе, которая постоянно обучается и меняет тактику. Это ставит ВСУ в затруднительное положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...