Украина не отводит свои войска из Бахмута (Артемовска) для того, чтобы отвлечь российские силы от главного направления киевского контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«Они (ВСУ — прим. URA.RU) связывают нас с Артемовском (пытаются вернуть город — прим. URA.RU) для отвлечения внимания от направления главного удара, который они хотят организовать», — заявил Литовкин в интервью Пятому каналу. Военный эксперт добавил, что ВСУ не используют в Бахмуте немецкие тяжелые танки Leopard и американские бронетранспортеры.
В основном, со стороны Украины в боях используется старая техника. По словам Литовкина, новая техника из стран Запада располагается на другом направлении.
Бои за город Бахмут идут с августа 2022 августа. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль администрацию города. Это произошло 2 апреля.
Спустя месяц основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что его штурмовые отряды покинут город. Он объяснил, что его солдатам не хватает боеприпасов и новых военнослужащих, передает RT.
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