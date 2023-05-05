Военный эксперт объяснил, почему Украина не хочет бросать Бахмут. Видео

Военный эксперт Литовкин: Украине нужен Бахмут для отвлечения РФ от основного направления наступления

05 мая 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Украинские силы остаются в Бахмуте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не отводит свои войска из Бахмута (Артемовска) для того, чтобы отвлечь российские силы от главного направления киевского контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) связывают нас с Артемовском (пытаются вернуть город — прим. URA.RU) для отвлечения внимания от направления главного удара, который они хотят организовать», — заявил Литовкин в интервью Пятому каналу. Военный эксперт добавил, что ВСУ не используют в Бахмуте немецкие тяжелые танки Leopard и американские бронетранспортеры. В основном, со стороны Украины в боях используется старая техника. По словам Литовкина, новая техника из стран Запада располагается на другом направлении. Бои за город Бахмут идут с августа 2022 августа. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль администрацию города. Это произошло 2 апреля. Спустя месяц основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что его штурмовые отряды покинут город. Он объяснил, что его солдатам не хватает боеприпасов и новых военнослужащих, передает RT.

Украина не отводит свои войска из Бахмута (Артемовска) для того, чтобы отвлечь российские силы от главного направления киевского контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) связывают нас с Артемовском (пытаются вернуть город — прим. URA.RU) для отвлечения внимания от направления главного удара, который они хотят организовать», — заявил Литовкин в интервью Пятому каналу. Военный эксперт добавил, что ВСУ не используют в Бахмуте немецкие тяжелые танки Leopard и американские бронетранспортеры. В основном, со стороны Украины в боях используется старая техника. По словам Литовкина, новая техника из стран Запада располагается на другом направлении. Бои за город Бахмут идут с августа 2022 августа. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль администрацию города. Это произошло 2 апреля. Спустя месяц основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что его штурмовые отряды покинут город. Он объяснил, что его солдатам не хватает боеприпасов и новых военнослужащих, передает RT.