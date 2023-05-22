Шольц исключил членство Украины в НАТО в «обозримом будущем»

В обозримом будущем Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку не в состоянии выполнить условия для этого. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
«В 2008 году в Бухаресте НАТО приняла решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет. В том числе и потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не в состоянии выполнить», — сказал Шольц в интервью изданию
Запад и Киев регулярно поднимают вопрос членства Украины в НАТО. В начале мая Киев понадеялся получить приглашение в июле. Позже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине необходимо дать членство в НАТО из-за ее малоопытного руководства.
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