Мотоциклист из Санкт-Петербурга попал в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Фото

27 июня 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Мужчина ехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Уроженец Санкт-Петербурга не справился с управлением на трассе Пермь-Екатеринбург и вылетел в кювет на мотоцикле Honda. Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. «По предварительным данным, 57-летний житель Санкт-Петербурга ехал на мотоцикле Honda по трассе Пермь-Екатеринбург. Он не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет, получил тяжелые травмы», — пишет пресс-служба ГИБДД по Красноуфимску в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла 26 июня на 199 километре трассы. Автоинспекторы выяснили, что стаж вождения мужчины составляет три года, он никогда не привлекался к административной ответственности. Мужчина, как сообщают силовики, ехал в Екатеринбург. «Сотрудники ОВД организовали проверку по факту ДТП», — резюмировали в ведомстве. Мужчина съехал с дороги на 199 километре трассы Фото: сообщество «Госавтоинспекция Красноуфимска» в соцсети «ВКонтакте» Мужчина доставили в больницу Красноуфимска Фото: сообщество «Госавтоинспекция Красноуфимска» в соцсети «ВКонтакте»

Уроженец Санкт-Петербурга не справился с управлением на трассе Пермь-Екатеринбург и вылетел в кювет на мотоцикле Honda. Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. «По предварительным данным, 57-летний житель Санкт-Петербурга ехал на мотоцикле Honda по трассе Пермь-Екатеринбург. Он не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет, получил тяжелые травмы», — пишет пресс-служба ГИБДД по Красноуфимску в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла 26 июня на 199 километре трассы. Автоинспекторы выяснили, что стаж вождения мужчины составляет три года, он никогда не привлекался к административной ответственности. Мужчина, как сообщают силовики, ехал в Екатеринбург. «Сотрудники ОВД организовали проверку по факту ДТП», — резюмировали в ведомстве.