Мотоциклист из Санкт-Петербурга попал в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Фото

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мужчина ехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото:

Уроженец Санкт-Петербурга не справился с управлением на трассе Пермь-Екатеринбург и вылетел в кювет на мотоцикле Honda. Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

«По предварительным данным, 57-летний житель Санкт-Петербурга ехал на мотоцикле Honda по трассе Пермь-Екатеринбург. Он не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет, получил тяжелые травмы», — пишет пресс-служба ГИБДД по Красноуфимску в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 26 июня на 199 километре трассы. Автоинспекторы выяснили, что стаж вождения мужчины составляет три года, он никогда не привлекался к административной ответственности. Мужчина, как сообщают силовики, ехал в Екатеринбург. «Сотрудники ОВД организовали проверку по факту ДТП», — резюмировали в ведомстве.

Мужчина съехал с дороги на 199 километре трассы
Мужчина съехал с дороги на 199 километре трассы
Фото:
Мужчина доставили в больницу Красноуфимска
Мужчина доставили в больницу Красноуфимска
Фото:

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Уроженец Санкт-Петербурга не справился с управлением на трассе Пермь-Екатеринбург и вылетел в кювет на мотоцикле Honda. Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. «По предварительным данным, 57-летний житель Санкт-Петербурга ехал на мотоцикле Honda по трассе Пермь-Екатеринбург. Он не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет, получил тяжелые травмы», — пишет пресс-служба ГИБДД по Красноуфимску в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла 26 июня на 199 километре трассы. Автоинспекторы выяснили, что стаж вождения мужчины составляет три года, он никогда не привлекался к административной ответственности. Мужчина, как сообщают силовики, ехал в Екатеринбург. «Сотрудники ОВД организовали проверку по факту ДТП», — резюмировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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