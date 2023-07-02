02 июля 2023

ТАСС: Блиновскую штрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Блиновской Елене. Москва
Сейчас Елена Блиновская находится под домашним арестом по уголовному делу Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская еще в 2019 году была привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора. Об этом рассказали в суде.

«Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)» — сообщает ТАСС. Агентство уточнило, что данная информация получена в суде.

Тогда Блиновская признала вину в совершении административного правонарушения, несмотря на доводы ее адвоката о том, что она сделала это без умысла. Решение суда блогер не стала обжаловать и выплатила штраф сразу.

В апреле 2023 года в отношении Блиновской возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, напоминает RT. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест до 26 июля.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Елена Блиновская еще в 2019 году была привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора. Об этом рассказали в суде. «Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)» — сообщает ТАСС. Агентство уточнило, что данная информация получена в суде. Тогда Блиновская признала вину в совершении административного правонарушения, несмотря на доводы ее адвоката о том, что она сделала это без умысла. Решение суда блогер не стала обжаловать и выплатила штраф сразу. В апреле 2023 года в отношении Блиновской возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, напоминает RT. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест до 26 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...