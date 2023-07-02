ТАСС: Блиновскую штрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

Блогер Елена Блиновская еще в 2019 году была привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора. Об этом рассказали в суде.
«Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)» — сообщает ТАСС. Агентство уточнило, что данная информация получена в суде.
Тогда Блиновская признала вину в совершении административного правонарушения, несмотря на доводы ее адвоката о том, что она сделала это без умысла. Решение суда блогер не стала обжаловать и выплатила штраф сразу.
В апреле 2023 года в отношении Блиновской возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, напоминает RT. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест до 26 июля.
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