ТАСС: Блиновскую штрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

03 июля 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Сейчас Елена Блиновская находится под домашним арестом по уголовному делу Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская еще в 2019 году была привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора. Об этом рассказали в суде. «Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)» — сообщает ТАСС. Агентство уточнило, что данная информация получена в суде. Тогда Блиновская признала вину в совершении административного правонарушения, несмотря на доводы ее адвоката о том, что она сделала это без умысла. Решение суда блогер не стала обжаловать и выплатила штраф сразу. В апреле 2023 года в отношении Блиновской возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, напоминает RT. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест до 26 июля.

Блогер Елена Блиновская еще в 2019 году была привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора. Об этом рассказали в суде. «Мировой судебный участок в Москве назначил компании Блиновской в 2019 году административный штраф в размере 20 тысяч рублей, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)» — сообщает ТАСС. Агентство уточнило, что данная информация получена в суде. Тогда Блиновская признала вину в совершении административного правонарушения, несмотря на доводы ее адвоката о том, что она сделала это без умысла. Решение суда блогер не стала обжаловать и выплатила штраф сразу. В апреле 2023 года в отношении Блиновской возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, напоминает RT. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест до 26 июля.