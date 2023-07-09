Эколог назвал технологию, отслеживающую очаг природного пожара

Эколог Куксин: грозопеленгация позволит отследить начало природного пожара

10 июля 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Летом до 10% лесных пожаров начались из-за молний Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Грозопеленгация позволит отследить начало 10% от общего числа лесных пожаров, так как именно столько возгораний летом начинаются с ударов молний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Есть доля грозовых пожаров, в том числе в Якутии. Но в масштабах страны это в пределах 10% в летний период. Если весной у нас все пожары были рукотворные, то сейчас у нас 9 из 10 рукотворные. И если говорить о технологиях, то это грозопеленгация — точное определение, куда молния ударила. К сожалению, в России пока нет своей системы грозопеленгации. Опыты идут в разных регионах, но хороших результатов пока нет. Мы не знаем, куда точно молнии бьют. Можем только видеть, где прошел грозовой фронт, а потом искать пожары примерно в этих местах», — сказал Григорий Куксин. Собеседник агентства отметил, что возгорание от молнии возникает не сразу. «Молниевые пожары не сразу себя обнаруживают, потому что чаще всего гроза сопровождается дождем. Почва просохла, бьет молния, удар расходится по корням, и от них начинается тление. Это бытовое представление, что дерево прям вспыхивает. Такое очень редко бывает. Чаще всего это тление, которое возникает после удара молнии», — объяснил он. «Если прошел дождь, то поверхность немножко смочена водой, и пожар не сразу себя обнаруживает. Он вылезает через 2-3 дня. Если бы мы знали точно, где у нас молния попала, мы бы могли приехать маленькой группой, окопать это место и избежать пожара. К сожалению, мы обнаруживаем такие пожары слишком поздно, когда все просыхает и дым поднимается над кронами деревьев», — заключил Куксин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грозопеленгация позволит отследить начало 10% от общего числа лесных пожаров, так как именно столько возгораний летом начинаются с ударов молний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Есть доля грозовых пожаров, в том числе в Якутии. Но в масштабах страны это в пределах 10% в летний период. Если весной у нас все пожары были рукотворные, то сейчас у нас 9 из 10 рукотворные. И если говорить о технологиях, то это грозопеленгация — точное определение, куда молния ударила. К сожалению, в России пока нет своей системы грозопеленгации. Опыты идут в разных регионах, но хороших результатов пока нет. Мы не знаем, куда точно молнии бьют. Можем только видеть, где прошел грозовой фронт, а потом искать пожары примерно в этих местах», — сказал Григорий Куксин. Собеседник агентства отметил, что возгорание от молнии возникает не сразу. «Молниевые пожары не сразу себя обнаруживают, потому что чаще всего гроза сопровождается дождем. Почва просохла, бьет молния, удар расходится по корням, и от них начинается тление. Это бытовое представление, что дерево прям вспыхивает. Такое очень редко бывает. Чаще всего это тление, которое возникает после удара молнии», — объяснил он. «Если прошел дождь, то поверхность немножко смочена водой, и пожар не сразу себя обнаруживает. Он вылезает через 2-3 дня. Если бы мы знали точно, где у нас молния попала, мы бы могли приехать маленькой группой, окопать это место и избежать пожара. К сожалению, мы обнаруживаем такие пожары слишком поздно, когда все просыхает и дым поднимается над кронами деревьев», — заключил Куксин.