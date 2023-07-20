Кремль рассмотрит вопрос о гражданстве РФ для иностранных военкоров

20 июля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Кремль рассмотрит вопрос о гражданстве РФ для иностранных военкоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль готов рассмотреть вопрос о предоставлении российского гражданства зарубежным военкорам, которые долгое время и правдиво освещают ситуацию в Донбассе. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о французской журналистке Кристель Нэан, там готовы помогать тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность в новых регионах. «Безусловно [готовы рассмотреть]. И президент вчера сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, еще с самого начала войны, рассказывали правду о том, что там происходит. Это, конечно, касается и тех, кто захочет подать на российское гражданство, и тех, кто хочет, главное, продолжать там свою профессиональную деятельность. Мы давно знаем Кристель, знаем, как она работает. У нее планы по налаживанию системной работы. Президент как раз пообещал ей помочь», — отметил Песков. На заседании наблюдательного совета «России — страны возможностей» 19 июля свою историю президенту рассказала военкор из Франции Кристель Нэан. Она с 2016 года работает в Донбассе, рассказывает своим соотечественникам о том, что там происходит. Как сообщает ТАСС, Кристель и другие зарубежные журналисты, работающие в Донбассе, хотели бы стать гражданами России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кремль готов рассмотреть вопрос о предоставлении российского гражданства зарубежным военкорам, которые долгое время и правдиво освещают ситуацию в Донбассе. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о французской журналистке Кристель Нэан, там готовы помогать тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность в новых регионах. «Безусловно [готовы рассмотреть]. И президент вчера сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, еще с самого начала войны, рассказывали правду о том, что там происходит. Это, конечно, касается и тех, кто захочет подать на российское гражданство, и тех, кто хочет, главное, продолжать там свою профессиональную деятельность. Мы давно знаем Кристель, знаем, как она работает. У нее планы по налаживанию системной работы. Президент как раз пообещал ей помочь», — отметил Песков. На заседании наблюдательного совета «России — страны возможностей» 19 июля свою историю президенту рассказала военкор из Франции Кристель Нэан. Она с 2016 года работает в Донбассе, рассказывает своим соотечественникам о том, что там происходит. Как сообщает ТАСС, Кристель и другие зарубежные журналисты, работающие в Донбассе, хотели бы стать гражданами России.