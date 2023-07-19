Путин изменил требования к чиновникам в России

По-новому на управленцев заставила посмотреть спецоперация

19 июля 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин указал на главную ценность для действующих и будущих управленцев России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация скорректировала систему формирования кадрового управленческого резерва в России. Чтобы получить должность на госслужбе, да и в крупном бизнесе, важно иметь не только профессиональные компетенции, но и быть патриотом. Так эксперты интерпретируют URA.RU смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с участниками проектов АНО «Россия — страна возможностей» 19 июля. Как отмечают аналитики, Путин показал, что сегодня во власти нет места тем, кто живет иными ценностями. В этом году платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ) отметила первый юбилей — пять лет. Ее создание инициировал президент Путин. И сегодня на очередном заседании наблюдательного совета он констатировал: участниками проектов стало более 20 млн человек. «Это впечатляет», — отметил Путин. Команда платформы «Россия — страна возможностей» во главе с Алексеем Комиссаровым смогла за 5 лет изменить отношение россиян к социальным лифтам в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU То, что кадровые лифты в России заработали благодаря этой платформе, говорят результаты соцопросов. По словам Путина, если в 2017 году лишь 37% молодых россиян считали, что в стране созданы условия для самореализации, сегодня таких — свыше 80%, а «среди самих участников проектов — более 90%», отметил глава государства. Путин напомнил, что логикой проекта «Россия — страна возможностей» было дать шанс проявить себя амбициозным людям, имеющим стремление «к личным достижениям», желающих быть полезными для государства и общества. «Проекты направлены на то, чтобы помочь людям самореализовываться», — сказал президент. В жизни многих участников проекта так все и получилось. Методист детского сада из Тюменской области Кристина Копотилова передает свой опыт молодым педагогам и даже предложила Путину создать кадровый педагогический резерв. «Раньше у нас все через партийные органы было, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты», — согласился Путин. Участник СВО Илья Штокман предпочел карьере чиновника защиту страны. На фото Илья с будущими премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Дмитрием Григоренко во время финала конкурса «Лидеры России — 2019» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Илья Штокман рассказал, что неожиданно для себя стал первым заместителем мэра Нижнего Новгорода. После начала спецоперации Илья решил пойти на фронт, хотя строил с командой большие планы по развитию города. «Страна очень много времени делала что-то для нас и тут в кои-то веки она попросила сделать что-то для нее. В понедельник я отказался от брони, во вторник ушел в армию, и вот уже девять месяцев мы находимся в ЛНР», — объяснил свое решение Штокман. Комментируя рассказ бойца, Путин, казалось, тщательно обдумывал каждое слово. «Это удивительная история. Это поиск страной своего места в жизни, и у вас то же самое. И в конце концов вы действительно пришли к самому главному в этом поиске, самое главное — это посвящение себя этой стране. И в конечном итоге в этом есть борьба за будущее наших детей. Уйти на линию фронта, имея перспективу карьерного роста, — удивительно!» — искренне сказал президент. Конкурс «Лидеры России» остается флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди победителей конкурса «Лидеры России», как и среди участников других проектов «РСВ», много тех, кто помогает восстанавливать новые регионы, работает волонтером. Все они — «ребята очень чуткие и небезразличные», сказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он сам чуть меньше года был главой правительства ДНР, куда приехал из благополучной Москвы. Президент заинтересованно слушал рассказ французской журналистки Кристель Нэан, которая с 2016 года живет и работает в Донбассе, а в 2022 году обучалась в Мастерской новых медиа. По словам Кристель, ей важно было рассказывать правду французам, европейцам о том, что в реальности происходило 8 лет и происходит в Донбассе. «Мы знаем, как работает западная пропаганда. Мы знаем, как против нее воевать», — заверила журналист. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что для карьерного роста важны не только профессиональные компетенции, но и искренняя любовь к стране Фото: Сергей Русанов © URA.RU Путина поразили слова Кристель. «Такие люди, как вы, встречаются, но редко, — сказал он. — Люди, которые в состоянии вырвать себя из привычной комфортной среды и, следуя своим внутренним убеждениям, подвергая себя опасности, готовы работать, подтверждать своей жизнью правильность своих убеждений, — это редкий случай. Правда — это самое острое оружие против лжи и пропитанной ложью пропаганды». Сегодняшняя встреча Путина с участниками проектов «РСВ» показывает, что в систему кадрового резерва страны внедряются ценностные установки, пояснил URA.RU политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. По его словам, идет «переформатирование платформы с учетом ценностных координат». «СВО стала маркером в отношении не только простых людей, но и политических элит. Она, как рентген, смогла просвечивать госуправленцев и бизнесменов — не все прошли испытания, которым страна подверглась за последние полтора года. Многие оказались космополитами — они считают, что принадлежат миру, а не России. На таких людей делать ставку нельзя, даже если они умные и талантливые, — они стали работать против своего государства и своего народа», — пояснил Нечаев. Путин же ищет не просто патриотов и консерваторов. Он ищет русских пассионариев — людей, полных энергии и готовых на многое ради какой-то общей идеи, общей цели, считает политолог Нечаев. Новость по теме Главные заявления Путина на заседании площадки «Россия — Страна возможностей» Быть государственным чиновником и не быть при этом патриотом своей страны — это противоестественно, объясняет смыслы изменений вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Во Франции большинство не чувствуют себя французами. Они чувствуют себя европейцами. России же важно сохранить любовь жителей к своей стране, чтобы наши чиновники не бегали, как в 1990-е годы к западным советникам, сидящим в соседних кабинетах, и не спрашивали, что угодно США и Европе, чтобы Россия сделала. Современные чиновники, управленцы должны быть патриотами, но при этом никто не отменял значения их профессиональных качеств», — резюмировал Максимов. Похожей позиции придерживается и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он считает, что проекты платформы «РСВ» показывают, что сегодня действительно важна «не только технократическая составляющая, но и патриотическая». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация скорректировала систему формирования кадрового управленческого резерва в России. Чтобы получить должность на госслужбе, да и в крупном бизнесе, важно иметь не только профессиональные компетенции, но и быть патриотом. Так эксперты интерпретируют URA.RU смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с участниками проектов АНО «Россия — страна возможностей» 19 июля. Как отмечают аналитики, Путин показал, что сегодня во власти нет места тем, кто живет иными ценностями. В этом году платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ) отметила первый юбилей — пять лет. Ее создание инициировал президент Путин. И сегодня на очередном заседании наблюдательного совета он констатировал: участниками проектов стало более 20 млн человек. «Это впечатляет», — отметил Путин. То, что кадровые лифты в России заработали благодаря этой платформе, говорят результаты соцопросов. По словам Путина, если в 2017 году лишь 37% молодых россиян считали, что в стране созданы условия для самореализации, сегодня таких — свыше 80%, а «среди самих участников проектов — более 90%», отметил глава государства. Путин напомнил, что логикой проекта «Россия — страна возможностей» было дать шанс проявить себя амбициозным людям, имеющим стремление «к личным достижениям», желающих быть полезными для государства и общества. «Проекты направлены на то, чтобы помочь людям самореализовываться», — сказал президент. В жизни многих участников проекта так все и получилось. Методист детского сада из Тюменской области Кристина Копотилова передает свой опыт молодым педагогам и даже предложила Путину создать кадровый педагогический резерв. «Раньше у нас все через партийные органы было, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты», — согласился Путин. Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Илья Штокман рассказал, что неожиданно для себя стал первым заместителем мэра Нижнего Новгорода. После начала спецоперации Илья решил пойти на фронт, хотя строил с командой большие планы по развитию города. «Страна очень много времени делала что-то для нас и тут в кои-то веки она попросила сделать что-то для нее. В понедельник я отказался от брони, во вторник ушел в армию, и вот уже девять месяцев мы находимся в ЛНР», — объяснил свое решение Штокман. Комментируя рассказ бойца, Путин, казалось, тщательно обдумывал каждое слово. «Это удивительная история. Среди победителей конкурса «Лидеры России», как и среди участников других проектов «РСВ», много тех, кто помогает восстанавливать новые регионы, работает волонтером. Все они — «ребята очень чуткие и небезразличные», сказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он сам чуть меньше года был главой правительства ДНР, куда приехал из благополучной Москвы. Президент заинтересованно слушал рассказ французской журналистки Кристель Нэан, которая с 2016 года живет и работает в Донбассе, а в 2022 году обучалась в Мастерской новых медиа. По словам Кристель, ей важно было рассказывать правду французам, европейцам о том, что в реальности происходило 8 лет и происходит в Донбассе. Путина поразили слова Кристель. «Такие люди, как вы, встречаются, но редко, — сказал он. — Люди, которые в состоянии вырвать себя из привычной комфортной среды и, следуя своим внутренним убеждениям, подвергая себя опасности, готовы работать, подтверждать своей жизнью правильность своих убеждений, — это редкий случай. Правда — это самое острое оружие против лжи и пропитанной ложью пропаганды». Сегодняшняя встреча Путина с участниками проектов «РСВ» показывает, что в систему кадрового резерва страны внедряются ценностные установки, пояснил URA.RU политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. По его словам, идет «переформатирование платформы с учетом ценностных координат». «СВО стала маркером в отношении не только простых людей, но и политических элит. Путин же ищет не просто патриотов и консерваторов. Он ищет русских пассионариев — людей, полных энергии и готовых на многое ради какой-то общей идеи, общей цели, считает политолог Нечаев. Быть государственным чиновником и не быть при этом патриотом своей страны — это противоестественно, объясняет смыслы изменений вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Во Франции большинство не чувствуют себя французами. Они чувствуют себя европейцами. России же важно сохранить любовь жителей к своей стране, чтобы наши чиновники не бегали, как в 1990-е годы к западным советникам, сидящим в соседних кабинетах, и не спрашивали, что угодно США и Европе, чтобы Россия сделала. Современные чиновники, управленцы должны быть патриотами, но при этом никто не отменял значения их профессиональных качеств», — резюмировал Максимов. Похожей позиции придерживается и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он считает, что проекты платформы «РСВ» показывают, что сегодня действительно важна «не только технократическая составляющая, но и патриотическая».