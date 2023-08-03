Российский суд впервые оштрафовал Apple

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple за неудаление запрещенной в России информации. Корпорацию обязали заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения», — заявил судья Тимур Вахрамеев. Его слова передает корреспондент ТАСС.
Уточняется, что компании назначили наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. По данным РИА Новости, протокол на Apple был составлен из-за подкастов, направленных на «дестабилизацию политической обстановки в РФ».
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