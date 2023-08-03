Российский суд впервые оштрафовал Apple

Российский суд оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей
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Компания Apple оштрафована на сотни тысяч рублей Фото:

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple за неудаление запрещенной в России информации. Корпорацию обязали заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения», — заявил судья Тимур Вахрамеев. Его слова передает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что компании назначили наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. По данным РИА Новости, протокол на Apple был составлен из-за подкастов, направленных на «дестабилизацию политической обстановки в РФ».

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Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple за неудаление запрещенной в России информации. Корпорацию обязали заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения», — заявил судья Тимур Вахрамеев. Его слова передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что компании назначили наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. По данным РИА Новости, протокол на Apple был составлен из-за подкастов, направленных на «дестабилизацию политической обстановки в РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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