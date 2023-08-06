Скончался бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин

Умер российский футболист Вениамин Мандрыкин
Российский футболист Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях.
«Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин», — сообщает Sports.ru. Спортсмену был 41 год.
После ДТП в 2010 году Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. Он не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, передает «Дни.ру». В результате аварии он получил перелом позвоночника.
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