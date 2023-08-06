Скончался бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин

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Умер российский футболист Вениамин Мандрыкин Фото:

Российский футболист Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях.

«Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин», — сообщает Sports.ru. Спортсмену был 41 год.

После ДТП в 2010 году Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. Он не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, передает «Дни.ру». В результате аварии он получил перелом позвоночника.

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Российский футболист Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях. «Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин», — сообщает Sports.ru. Спортсмену был 41 год. После ДТП в 2010 году Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. Он не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, передает «Дни.ру». В результате аварии он получил перелом позвоночника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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