Губернатор ХМАО подключилась к решению проблем заключенного, ушедшего на СВО

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова провела телефонный разговор с братом военнослужащего Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова откликнулась на призыв помощи югорского заключенного Андрея Кривошеева, у которого есть проблемы с присвоением статуса военнослужащего в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

«В соответствии с компетенцией обращение направлено в главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области и Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, 20 августа 2023 года состоялся телефонный разговор губернатора автономного округа Н.В. Комаровой с Ю.В. Кривошеевым», — прокомментировали в депполитики. Также там добавили, что прорабатывается возможность личного приема главой региона Юрия Кривошеева, который является родным братом югорского военнослужащего.

Сам боец из ХМАО отбывал срок в исправительной колонии в Каменск-Уральске, а затем заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны и был отправлен в зону СВО. Однако по словам его брата, за время пребывания на передовой Андрей Кривошеев не получает денежное довольствие. В решении этой проблемы ему и пообещали помочь в окружном правительстве.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Глава региона призвала министра вмешаться в ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова откликнулась на призыв помощи югорского заключенного Андрея Кривошеева, у которого есть проблемы с присвоением статуса военнослужащего в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики Югры. «В соответствии с компетенцией обращение направлено в главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области и Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, 20 августа 2023 года состоялся телефонный разговор губернатора автономного округа Н.В. Комаровой с Ю.В. Кривошеевым», — прокомментировали в депполитики. Также там добавили, что прорабатывается возможность личного приема главой региона Юрия Кривошеева, который является родным братом югорского военнослужащего. Сам боец из ХМАО отбывал срок в исправительной колонии в Каменск-Уральске, а затем заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны и был отправлен в зону СВО. Однако по словам его брата, за время пребывания на передовой Андрей Кривошеев не получает денежное довольствие. В решении этой проблемы ему и пообещали помочь в окружном правительстве. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Глава региона призвала министра вмешаться в ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО.
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