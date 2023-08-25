Губернатор ХМАО подключилась к решению проблем заключенного, ушедшего на СВО

25 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова провела телефонный разговор с братом военнослужащего Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ХМАО Наталья Комарова откликнулась на призыв помощи югорского заключенного Андрея Кривошеева, у которого есть проблемы с присвоением статуса военнослужащего в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики Югры. «В соответствии с компетенцией обращение направлено в главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области и Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, 20 августа 2023 года состоялся телефонный разговор губернатора автономного округа Н.В. Комаровой с Ю.В. Кривошеевым», — прокомментировали в депполитики. Также там добавили, что прорабатывается возможность личного приема главой региона Юрия Кривошеева, который является родным братом югорского военнослужащего. Сам боец из ХМАО отбывал срок в исправительной колонии в Каменск-Уральске, а затем заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны и был отправлен в зону СВО. Однако по словам его брата, за время пребывания на передовой Андрей Кривошеев не получает денежное довольствие. В решении этой проблемы ему и пообещали помочь в окружном правительстве. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Глава региона призвала министра вмешаться в ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова откликнулась на призыв помощи югорского заключенного Андрея Кривошеева, у которого есть проблемы с присвоением статуса военнослужащего в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики Югры. «В соответствии с компетенцией обращение направлено в главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области и Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, 20 августа 2023 года состоялся телефонный разговор губернатора автономного округа Н.В. Комаровой с Ю.В. Кривошеевым», — прокомментировали в депполитики. Также там добавили, что прорабатывается возможность личного приема главой региона Юрия Кривошеева, который является родным братом югорского военнослужащего. Сам боец из ХМАО отбывал срок в исправительной колонии в Каменск-Уральске, а затем заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны и был отправлен в зону СВО. Однако по словам его брата, за время пребывания на передовой Андрей Кривошеев не получает денежное довольствие. В решении этой проблемы ему и пообещали помочь в окружном правительстве. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Глава региона призвала министра вмешаться в ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО.