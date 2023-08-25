25 августа 2023

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в причастности к его увольнению

Экс-генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в причастности к его увольнению
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Шокин уверен, что Байден подкупил украинских чиновников Фото:

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к его увольнению. Шокин считает, что Байден подкупил украинских чиновников. Об этом пишет американская газета Newsweek.

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — говорит Виктор Шокин. Его цитирует Newsweek. По словам экс-прокурора Украины, он располагает фактами, что Джо Байден отдал один миллиард долларов США украинским чиновникам в обмен на увольнение, а это уже можно расценивать как коррупцию.

Ранее на Украине начали зачистку чиновников-коррупционеров. В частности, была уволена руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко. Ее называют автором самых громких провокаций против России.

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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к его увольнению. Шокин считает, что Байден подкупил украинских чиновников. Об этом пишет американская газета Newsweek. «Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — говорит Виктор Шокин. Его цитирует Newsweek. По словам экс-прокурора Украины, он располагает фактами, что Джо Байден отдал один миллиард долларов США украинским чиновникам в обмен на увольнение, а это уже можно расценивать как коррупцию. Ранее на Украине начали зачистку чиновников-коррупционеров. В частности, была уволена руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко. Ее называют автором самых громких провокаций против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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