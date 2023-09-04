04 сентября 2023

Байден пожаловался, что его дом «разрушила» служба безопасности США

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден не первый раз делает странные заявления журналистам Фото:

Президент США Джо Байден рассказал, что его дом «разрушили» сотрудники службы безопасности и ему некуда идти. Об этом сообщил Белый дом.

«У меня нет дома, куда можно пойти. Секретная служба, в хорошем смысле, разрушила мой дом, чтобы обеспечить его безопасность. Так что мне некуда пойти, когда я приеду в Делавэр, кроме как сюда прямо сейчас. Я здесь только на один день», — привел слова Байдена портал Белого дома. Президент США отвечал на вопросы журналистов после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич.

В Белом доме активно готовятся к запуску импичмента Байдена. Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках этой процедуры, сообщает RT. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что семья Байдена замешана в деле о коррупции.

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Президент США Джо Байден рассказал, что его дом «разрушили» сотрудники службы безопасности и ему некуда идти. Об этом сообщил Белый дом. «У меня нет дома, куда можно пойти. Секретная служба, в хорошем смысле, разрушила мой дом, чтобы обеспечить его безопасность. Так что мне некуда пойти, когда я приеду в Делавэр, кроме как сюда прямо сейчас. Я здесь только на один день», — привел слова Байдена портал Белого дома. Президент США отвечал на вопросы журналистов после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич. В Белом доме активно готовятся к запуску импичмента Байдена. Большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках этой процедуры, сообщает RT. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что семья Байдена замешана в деле о коррупции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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