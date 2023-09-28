Путин представил новый символ единства России

Политолог Нечаев: Путин актуализирует имена известных деятелей культуры РФ

28 сентября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что творчество Расула Гамзатова вдохновляет россиян и сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показывает, что Россия — полиэтническая нация. А одним из символов этой нации является поэт, уроженец Дагестана Расул Гамзатов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Дмитрий Нечаев, комментируя выступление главы государства на концерте в честь 100-летия известного дагестанского поэта. По его словам, Путин формирует символический пантеон и вскоре помимо Гамзатова будут названы имена и других известных людей, связанных с российской культурой. Президент РФ Владимир Путин 28 сентября, открывая праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, назвал последнего «душой Дагестана и всей России», «ярчайшей звездой отечественной культуры». «Невозможно переоценить творческий, просветительский, гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую, литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей. И конечно, нам бесконечно дороги легендарные „Журавли“ и другие пронзительные стихи Гамзатова о фронтовиках, о поколении победителей, о Великой Отечественной войне», — подчеркнул президент. По словам главы государства, стихи Гамзатова, так же как и российская культура, литература, великая история, вдохновляют и сегодня, «когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость». Также Путин напомнил знаменитые слова Гамзатова «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей — русский». «Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», — пояснил президент, уточнив, что надо бы чтобы «государственные деятели цитировали поэтов». В завершение, президент добавил, что всем близки строки Гамзатов о том, что «есть только две достойные причины», побуждающие мужчину к действию: «Одна из них — любовь к женщине. Другая: любовь к земле родимой». Президент РФ своим выступлением показывает, что Россия является полиэтнической нацией, а Гамзатов скрепляет эту нацию, является одним из ее символов, говорит политолог Дмитрий Нечаев. «Расул Гамзатов является как раз одним из таких символов, благодаря которому мы становимся более монолитными в полиэтнической России. Полагаю, что сейчас будет актуализированы многие имена связанные с совестью нашей нации. Вспомнят много писателей почвенников, представителей других наций и этносов. Именно этот символический пантеон будет создан в ближайшее время», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показывает, что Россия — полиэтническая нация. А одним из символов этой нации является поэт, уроженец Дагестана Расул Гамзатов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Дмитрий Нечаев, комментируя выступление главы государства на концерте в честь 100-летия известного дагестанского поэта. По его словам, Путин формирует символический пантеон и вскоре помимо Гамзатова будут названы имена и других известных людей, связанных с российской культурой. Президент РФ Владимир Путин 28 сентября, открывая праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, назвал последнего «душой Дагестана и всей России», «ярчайшей звездой отечественной культуры». «Невозможно переоценить творческий, просветительский, гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую, литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей. И конечно, нам бесконечно дороги легендарные „Журавли“ и другие пронзительные стихи Гамзатова о фронтовиках, о поколении победителей, о Великой Отечественной войне», — подчеркнул президент. По словам главы государства, стихи Гамзатова, так же как и российская культура, литература, великая история, вдохновляют и сегодня, «когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость». Также Путин напомнил знаменитые слова Гамзатова «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей — русский». «Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», — пояснил президент, уточнив, что надо бы чтобы «государственные деятели цитировали поэтов». В завершение, президент добавил, что всем близки строки Гамзатов о том, что «есть только две достойные причины», побуждающие мужчину к действию: «Одна из них — любовь к женщине. Другая: любовь к земле родимой». Президент РФ своим выступлением показывает, что Россия является полиэтнической нацией, а Гамзатов скрепляет эту нацию, является одним из ее символов, говорит политолог Дмитрий Нечаев. «Расул Гамзатов является как раз одним из таких символов, благодаря которому мы становимся более монолитными в полиэтнической России. Полагаю, что сейчас будет актуализированы многие имена связанные с совестью нашей нации. Вспомнят много писателей почвенников, представителей других наций и этносов. Именно этот символический пантеон будет создан в ближайшее время», — подытожил собеседник агентства.