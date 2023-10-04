04 октября 2023

На Украине придумали, как «избавиться» от инвалидов

На Украине планируют отменить понятие инвалидности
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, инвалидная коляска, больница, болезни
На Украине собираются отменить «инвалидность» в 2025 году Фото:

На Украине собираются заменить термин «инвалидность» на понятие «оценка потери функциональности». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. <…> Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — передает слова Ляшко издание «Страна». Вместо «инвалидности» будет введено понятие «оценка потери функциональности».

Ляшко пояснил, что травмированных будут направлять на реабилитацию. После они будут переданы в «соответствующие сферы», которые должны решить, как вернуть людям утраченную функциональность. Ожидается, что нововведения начнут действовать с 2025 года.

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На Украине собираются заменить термин «инвалидность» на понятие «оценка потери функциональности». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. «У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. <…> Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — передает слова Ляшко издание «Страна». Вместо «инвалидности» будет введено понятие «оценка потери функциональности». Ляшко пояснил, что травмированных будут направлять на реабилитацию. После они будут переданы в «соответствующие сферы», которые должны решить, как вернуть людям утраченную функциональность. Ожидается, что нововведения начнут действовать с 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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