На Украине придумали, как «избавиться» от инвалидов

На Украине планируют отменить понятие инвалидности

05 октября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

На Украине собираются отменить «инвалидность» в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU На Украине собираются заменить термин «инвалидность» на понятие «оценка потери функциональности». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. «У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. <…> Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — передает слова Ляшко издание «Страна». Вместо «инвалидности» будет введено понятие «оценка потери функциональности». Ляшко пояснил, что травмированных будут направлять на реабилитацию. После они будут переданы в «соответствующие сферы», которые должны решить, как вернуть людям утраченную функциональность. Ожидается, что нововведения начнут действовать с 2025 года.

На Украине собираются заменить термин «инвалидность» на понятие «оценка потери функциональности». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. «У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. <…> Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — передает слова Ляшко издание «Страна». Вместо «инвалидности» будет введено понятие «оценка потери функциональности». Ляшко пояснил, что травмированных будут направлять на реабилитацию. После они будут переданы в «соответствующие сферы», которые должны решить, как вернуть людям утраченную функциональность. Ожидается, что нововведения начнут действовать с 2025 года.