Власти РФ предоставят кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей

13 октября 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Новый проект бюджета увеличивает госкредиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в ближайшие три года предоставит 1,4 трлн рублей госкредитов странам, которые придерживаются дружественной к РФ политики. Это следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024—2026 годы. «Экспортные кредиты обычно предоставляются дружественным странам. На данный момент в приоритете государства ЕАЭС, Азии и Африки», — цитируют «Известия» слова доцента департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарьи Швандар. Также на кредиты могут рассчитывать Турция, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Венгрия и Бангладеш. При этом эксперты считают, что это может потребовать дополнительных источников финансирования. Вместе с тем, экспортные кредиты положительно скажутся на внутреннем производстве при финансировании совместных масштабных проектов, например, энергетических. В 2024-м объемы выдаваемых иностранным государствам займов увеличится на 27%, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова. Предоставление таких кредитов другим странам — это распространенная в мире практика, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Подобным финансовым инструментом в гораздо больших масштабах пользуются Китай и США. Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. В качестве приоритетных направлений на этот период заявлены социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороны страны и технологическое развитие. Татьяна Голикова отметила, что проект бюджета РФ выдерживает все социальные обязательства перед россиянами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в ближайшие три года предоставит 1,4 трлн рублей госкредитов странам, которые придерживаются дружественной к РФ политики. Это следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024—2026 годы. «Экспортные кредиты обычно предоставляются дружественным странам. На данный момент в приоритете государства ЕАЭС, Азии и Африки», — цитируют «Известия» слова доцента департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарьи Швандар. Также на кредиты могут рассчитывать Турция, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Венгрия и Бангладеш. При этом эксперты считают, что это может потребовать дополнительных источников финансирования. Вместе с тем, экспортные кредиты положительно скажутся на внутреннем производстве при финансировании совместных масштабных проектов, например, энергетических. В 2024-м объемы выдаваемых иностранным государствам займов увеличится на 27%, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова. Предоставление таких кредитов другим странам — это распространенная в мире практика, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Подобным финансовым инструментом в гораздо больших масштабах пользуются Китай и США. Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. В качестве приоритетных направлений на этот период заявлены социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороны страны и технологическое развитие. Татьяна Голикова отметила, что проект бюджета РФ выдерживает все социальные обязательства перед россиянами.