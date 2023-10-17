Путин оценил переговоры с Орбаном

Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, заявил Владимир ПутинФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, оценивая встречу с Орбаном 17 октября в Пекине.
«Что касается сегодняшнего собеседника, господина Орбана, он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что у него с венгерским политиком не всегда совпадают взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения каких-либо вопросов.
Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине 17 октября. Российский лидер отметил, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны. Однако Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами, передает RT.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, оценивая встречу с Орбаном 17 октября в Пекине. «Что касается сегодняшнего собеседника, господина Орбана, он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что у него с венгерским политиком не всегда совпадают взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения каких-либо вопросов. Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине 17 октября. Российский лидер отметил, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны. Однако Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами, передает RT.