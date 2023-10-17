Путин оценил переговоры с Орбаном

Путин: Орбан умеет отстаивать свои интересы
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Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, заявил Владимир Путин Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, оценивая встречу с Орбаном 17 октября в Пекине.

«Что касается сегодняшнего собеседника, господина Орбана, он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что у него с венгерским политиком не всегда совпадают взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения каких-либо вопросов.

Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине 17 октября. Российский лидер отметил, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны. Однако Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами, передает RT.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, оценивая встречу с Орбаном 17 октября в Пекине. «Что касается сегодняшнего собеседника, господина Орбана, он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что у него с венгерским политиком не всегда совпадают взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения каких-либо вопросов. Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине 17 октября. Российский лидер отметил, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны. Однако Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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