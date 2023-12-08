Песков: заявление Путина об участии в выборах — это главное

08 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подтвердил свое намерение баллотироваться, все остальное — нюансы, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение президента Владимира Путина участвовать в выборах — это главное, а остальное — пока нюансы. Об этом Песков рассказал во время общения с журналистами. «Посыпалось много вопросов. Вчера были назначены выборы. Сегодня Путин подтвердил свое намерение участвовать. Все остальное пока является нюансами, что предстоит определить по мере того, как будут приниматься соответсвующее решения», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение президента Владимира Путина участвовать в выборах — это главное, а остальное — пока нюансы. Об этом Песков рассказал во время общения с журналистами. «Посыпалось много вопросов. Вчера были назначены выборы. Сегодня Путин подтвердил свое намерение участвовать. Все остальное пока является нюансами, что предстоит определить по мере того, как будут приниматься соответсвующее решения», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU