Песков: заявление Путина об участии в выборах — это главное

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Владимир Путин подтвердил свое намерение баллотироваться, все остальное — нюансы, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение президента Владимира Путина участвовать в выборах — это главное, а остальное — пока нюансы. Об этом Песков рассказал во время общения с журналистами.

«Посыпалось много вопросов. Вчера были назначены выборы. Сегодня Путин подтвердил свое намерение участвовать. Все остальное пока является нюансами, что предстоит определить по мере того, как будут приниматься соответсвующее решения», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение президента Владимира Путина участвовать в выборах — это главное, а остальное — пока нюансы. Об этом Песков рассказал во время общения с журналистами. «Посыпалось много вопросов. Вчера были назначены выборы. Сегодня Путин подтвердил свое намерение участвовать. Все остальное пока является нюансами, что предстоит определить по мере того, как будут приниматься соответсвующее решения», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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