Песков: заявление Путина об участии в выборах — это главное

Владимир Путин подтвердил свое намерение баллотироваться, все остальное — нюансы, заявил Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение президента Владимира Путина участвовать в выборах — это главное, а остальное — пока нюансы. Об этом Песков рассказал во время общения с журналистами.
«Посыпалось много вопросов. Вчера были назначены выборы. Сегодня Путин подтвердил свое намерение участвовать. Все остальное пока является нюансами, что предстоит определить по мере того, как будут приниматься соответсвующее решения», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU
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