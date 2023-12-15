Аргентина хочет пожертвовать Украине два российских вертолета

16 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

В 2021 году один из вертолетов признали неисправным Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Аргентины намерено передать Украине два вертолета, купленных в России. Речь идет о моделях Ми-171E, один из которых не может подняться в воздух, сообщает портал Pucara Defensa. «ВВС Аргентины стремятся конкретизировать передачу украинскому государству двух вертолетов Ми-171Е „Вертолеты России“, которые остаются списанными», — говорится в сообщении. Обе машины были куплены Аргентиной в 2011 году и использовались для антарктических операций и транспортных задач. После проверки в 2021 году выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его не удалось из-за трудностей с доставкой запчастей из России. Впоследствии, сложности усугубились введением санкций в сторону РФ из-за начала спецоперации на Украине. Ранее аргентинское издание El Ojo Digital сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с Россией, уединившись в одном из своих домов за границей. Журналисты издания считают, что если бы Зеленский был умнее, то он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Правительство Аргентины намерено передать Украине два вертолета, купленных в России. Речь идет о моделях Ми-171E, один из которых не может подняться в воздух, сообщает портал Pucara Defensa. «ВВС Аргентины стремятся конкретизировать передачу украинскому государству двух вертолетов Ми-171Е „Вертолеты России“, которые остаются списанными», — говорится в сообщении. Обе машины были куплены Аргентиной в 2011 году и использовались для антарктических операций и транспортных задач. После проверки в 2021 году выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его не удалось из-за трудностей с доставкой запчастей из России. Впоследствии, сложности усугубились введением санкций в сторону РФ из-за начала спецоперации на Украине. Ранее аргентинское издание El Ojo Digital сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с Россией, уединившись в одном из своих домов за границей. Журналисты издания считают, что если бы Зеленский был умнее, то он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.