15 декабря 2023

Аргентина хочет пожертвовать Украине два российских вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
В 2021 году один из вертолетов признали неисправным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Аргентины намерено передать Украине два вертолета, купленных в России. Речь идет о моделях Ми-171E, один из которых не может подняться в воздух, сообщает портал Pucara Defensa.

«ВВС Аргентины стремятся конкретизировать передачу украинскому государству двух вертолетов Ми-171Е „Вертолеты России“, которые остаются списанными», — говорится в сообщении. Обе машины были куплены Аргентиной в 2011 году и использовались для антарктических операций и транспортных задач.

После проверки в 2021 году выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его не удалось из-за трудностей с доставкой запчастей из России. Впоследствии, сложности усугубились введением санкций в сторону РФ из-за начала спецоперации на Украине.

Ранее аргентинское издание El Ojo Digital сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с Россией, уединившись в одном из своих домов за границей. Журналисты издания считают, что если бы Зеленский был умнее, то он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Правительство Аргентины намерено передать Украине два вертолета, купленных в России. Речь идет о моделях Ми-171E, один из которых не может подняться в воздух, сообщает портал Pucara Defensa. «ВВС Аргентины стремятся конкретизировать передачу украинскому государству двух вертолетов Ми-171Е „Вертолеты России“, которые остаются списанными», — говорится в сообщении. Обе машины были куплены Аргентиной в 2011 году и использовались для антарктических операций и транспортных задач. После проверки в 2021 году выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его не удалось из-за трудностей с доставкой запчастей из России. Впоследствии, сложности усугубились введением санкций в сторону РФ из-за начала спецоперации на Украине. Ранее аргентинское издание El Ojo Digital сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с Россией, уединившись в одном из своих домов за границей. Журналисты издания считают, что если бы Зеленский был умнее, то он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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