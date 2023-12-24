Германия поздравила россиян с Рождеством
МИД Германии опубликовал на официальном сайте поздравление с Рождеством без перевода на украинский язык. Примечательно, что в настройках страницы есть официальный перевод на русский язык. Также среди языков доступны испанский, английский, французский, португальский и арабский.
«С наилучшими пожеланиями», — указано на сайте ФРГ при открытии поздравительной открытки. Украинского языка там нет.
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