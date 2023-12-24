МИД Германии поздравил россиян с Рождеством, проигнорировав украинцев. Фото

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Нефтеюганск, разное, ХМАО, рождество, рпц, нефтеюганск, православная церковь, православие
Германия поздравила россиян с Рождеством Фото:

МИД Германии опубликовал на официальном сайте поздравление с Рождеством без перевода на украинский язык. Примечательно, что в настройках страницы есть официальный перевод на русский язык. Также среди языков доступны испанский, английский, французский, португальский и арабский.

«С наилучшими пожеланиями», — указано на сайте ФРГ при открытии поздравительной открытки. Украинского языка там нет.

Фото:

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МИД Германии опубликовал на официальном сайте поздравление с Рождеством без перевода на украинский язык. Примечательно, что в настройках страницы есть официальный перевод на русский язык. Также среди языков доступны испанский, английский, французский, португальский и арабский. «С наилучшими пожеланиями», — указано на сайте ФРГ при открытии поздравительной открытки. Украинского языка там нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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