Общество МИД Германии поздравил россиян с Рождеством, проигнорировав украинцев. Фото 24 декабря 2023 в 21:36 Размер текста - 17 + Германия поздравила россиян с Рождеством Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU МИД Германии опубликовал на официальном сайте поздравление с Рождеством без перевода на украинский язык. Примечательно, что в настройках страницы есть официальный перевод на русский язык. Также среди языков доступны испанский, английский, французский, португальский и арабский. «С наилучшими пожеланиями», — указано на сайте ФРГ при открытии поздравительной открытки. Украинского языка там нет. Фото: официальный сайт МИД ФРГ МИД Германии опубликовал на официальном сайте поздравление с Рождеством без перевода на украинский язык. Примечательно, что в настройках страницы есть официальный перевод на русский язык. Также среди языков доступны испанский, английский, французский, португальский и арабский. «С наилучшими пожеланиями», — указано на сайте ФРГ при открытии поздравительной открытки. Украинского языка там нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям