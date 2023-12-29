Зеленский пообещал ответ за масштабные удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ на удары по территории страны 29 декабря. Свое заявление он опубликовал в Telegram.
«Мы обязательно ответим на удары», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что по Украине было выпущено около 110 ракет.
Ранее стало известно о взрывах на территории Украины. Так, ударам подверглись Харьков, Одесса и Киев. По словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, это была самая масштабная атака на страну.
При этом сами ВСУ с помощью истребителей атаковали Феодосию в Крыму. В результате обстрелов был поврежден порт и жилые помещения. Также один человек погиб, а двое получили ранения.
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