Зеленский пообещал ответ за масштабные удары по Украине

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Владимир Зеленский заявил, что по Украине было выпущено более 100 ракет Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ на удары по территории страны 29 декабря. Свое заявление он опубликовал в Telegram.

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«Мы обязательно ответим на удары», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что по Украине было выпущено около 110 ракет.

Ранее стало известно о взрывах на территории Украины. Так, ударам подверглись Харьков, Одесса и Киев. По словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, это была самая масштабная атака на страну.

При этом сами ВСУ с помощью истребителей атаковали Феодосию в Крыму. В результате обстрелов был поврежден порт и жилые помещения. Также один человек погиб, а двое получили ранения.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ на удары по территории страны 29 декабря. Свое заявление он опубликовал в Telegram. «Мы обязательно ответим на удары», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что по Украине было выпущено около 110 ракет. Ранее стало известно о взрывах на территории Украины. Так, ударам подверглись Харьков, Одесса и Киев. По словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, это была самая масштабная атака на страну. При этом сами ВСУ с помощью истребителей атаковали Феодосию в Крыму. В результате обстрелов был поврежден порт и жилые помещения. Также один человек погиб, а двое получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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