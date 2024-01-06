В Белгороде нашли нужным отменить ночные богослужения на Рождество

В Белгороде, Шебекино, а также в 20-километровой приграничной зоне в этом году не будут проводиться ночные богослужения на Рождество. Об этом заявил Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн.
«К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения», — сообщил митрополит в проповеди. Она опубликована на youtube-канале «Православное Осколье». Причиной отмены он назвал «опасность, которая всех подстерегает». Иоанн заявил, что будет молиться о всех белгородцах, которые находятся в больницах.
Украина начала массовый обстрел Белгорода и близлежащих населенных пунктов 30 декабря минувшего года. Из-за атак в регионе продлили зимние каникулы для школьников, сообщал местный губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде, Шебекино, а также в 20-километровой приграничной зоне в этом году не будут проводиться ночные богослужения на Рождество. Об этом заявил Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн. «К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения», — сообщил митрополит в проповеди. Она опубликована на youtube-канале «Православное Осколье». Причиной отмены он назвал «опасность, которая всех подстерегает». Иоанн заявил, что будет молиться о всех белгородцах, которые находятся в больницах. Украина начала массовый обстрел Белгорода и близлежащих населенных пунктов 30 декабря минувшего года. Из-за атак в регионе продлили зимние каникулы для школьников, сообщал местный губернатор Вячеслав Гладков.