06 января 2024

В Белгороде нашли нужным отменить ночные богослужения на Рождество

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Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, богослужение, храм, церковь, вера, церковная служба, молитва, православная церковь, православие
Богослужения отменены из-за опасности, сообщил митрополит Иоанн Фото:

В Белгороде, Шебекино, а также в 20-километровой приграничной зоне в этом году не будут проводиться ночные богослужения на Рождество. Об этом заявил Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн.

«К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения», — сообщил митрополит в проповеди. Она опубликована на youtube-канале «Православное Осколье». Причиной отмены он назвал «опасность, которая всех подстерегает». Иоанн заявил, что будет молиться о всех белгородцах, которые находятся в больницах.

Украина начала массовый обстрел Белгорода и близлежащих населенных пунктов 30 декабря минувшего года. Из-за атак в регионе продлили зимние каникулы для школьников, сообщал местный губернатор Вячеслав Гладков.

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В Белгороде, Шебекино, а также в 20-километровой приграничной зоне в этом году не будут проводиться ночные богослужения на Рождество. Об этом заявил Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн. «К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения», — сообщил митрополит в проповеди. Она опубликована на youtube-канале «Православное Осколье». Причиной отмены он назвал «опасность, которая всех подстерегает». Иоанн заявил, что будет молиться о всех белгородцах, которые находятся в больницах. Украина начала массовый обстрел Белгорода и близлежащих населенных пунктов 30 декабря минувшего года. Из-за атак в регионе продлили зимние каникулы для школьников, сообщал местный губернатор Вячеслав Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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