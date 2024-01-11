Mash: гендиректора оборонной компании обвиняют в хищении 3,2 миллиона рублей

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, с-300, зрк, ракетный, пво, с-400,  stock
НПЦ «Радиосистемы» в 2020 году начала работать над ЗРК С-400, после чего и была вскрыта схема Фото:

Генерального директора ООО НПЦ «Радиосистемы» Александра Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash, уточняя, что Корнилова уже задержали.

«Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона бюджетных рублей, которые должны были пойти на доработку ЗРК С-400. Гендиректора уже задержали в Тверской области», — сообщает канал.

Mash передает, что хищение было организовано через заказ от научно-производственного объединения «Антей». Последнее в 2020 году заказала у НПЦ «Радиосистемы» доработку места оператора радара ЗРК С-400. Однако спустя два года результата все еще не было.

В документах были указаны люди, которых по факту, как пишет Mash, не нашли на производстве. Однако были найдены их зарплатные ведомости на сумму более 3,2 миллиона рублей.

URA.RU отправило запрос в НПО «Антей». Ответ ожидается.

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Генерального директора ООО НПЦ «Радиосистемы» Александра Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash, уточняя, что Корнилова уже задержали. «Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона бюджетных рублей, которые должны были пойти на доработку ЗРК С-400. Гендиректора уже задержали в Тверской области», — сообщает канал. Mash передает, что хищение было организовано через заказ от научно-производственного объединения «Антей». Последнее в 2020 году заказала у НПЦ «Радиосистемы» доработку места оператора радара ЗРК С-400. Однако спустя два года результата все еще не было. В документах были указаны люди, которых по факту, как пишет Mash, не нашли на производстве. Однако были найдены их зарплатные ведомости на сумму более 3,2 миллиона рублей. URA.RU отправило запрос в НПО «Антей». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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