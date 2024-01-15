В правительстве поддержали конфискацию имущества у осужденных за фейки об армии

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Москва, разное., белый дом, решетка, здание правительства рф
Конфискация имущества затронет виновных в распространении фейков о ВС РФ за деньги Фото:

Депутаты Госдумы предложили конфисковать имущество у людей, которые были осуждены за фейки об армии России. Инициатива затронет тех, кто признан виновными по распространению за деньги фейков о ВС РФ. Правительственная комиссия одобрила этот проект.

«Новая инициатива депутатов (в Госдуму она еще не внесена) подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги», — передает RTVI информацию из комиссии.

Кроме того, в таких случаях в доходы для государства могут быть обращены оборудование и орудие совершения преступления, принадлежащее осужденному. Например, мобильный телефон, компьютер или планшет.

Ранее Госдума запретила дискредитировать добровольцев Росгвардии. Этот законопроект об уголовной ответственности был принят в первом чтении. Кроме того, документ предусматривает наказание за содействие в исполнении решений международных организаций и других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

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Депутаты Госдумы предложили конфисковать имущество у людей, которые были осуждены за фейки об армии России. Инициатива затронет тех, кто признан виновными по распространению за деньги фейков о ВС РФ. Правительственная комиссия одобрила этот проект. «Новая инициатива депутатов (в Госдуму она еще не внесена) подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги», — передает RTVI информацию из комиссии. Кроме того, в таких случаях в доходы для государства могут быть обращены оборудование и орудие совершения преступления, принадлежащее осужденному. Например, мобильный телефон, компьютер или планшет. Ранее Госдума запретила дискредитировать добровольцев Росгвардии. Этот законопроект об уголовной ответственности был принят в первом чтении. Кроме того, документ предусматривает наказание за содействие в исполнении решений международных организаций и других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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