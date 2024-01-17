Происшествия Mash: профессор московского вуза скончался посередине лекции 17 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + Юрий Веденеев скончался прямо во время лекции, спасти его не удалось, передает Mash Фото: Игорь Пантин © URA.RU Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Юрий Веденеев, скончался прямо посредине лекции, которую читал студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Профессор <…> Юрий Веденеев <…> умер прямо во время лекции в Московском университете имени Кутафина», — передают авторы канала. Они также отметили, что профессор являлся бывшим руководителем центра обучения избирательным технологиям при Центральном избирательном комитете РФ. Инцидент произошел днем ранее, прямо посреди пары. В вузе Веденеев работал с 2005 года. Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Юрий Веденеев, скончался прямо посредине лекции, которую читал студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Профессор <…> Юрий Веденеев <…> умер прямо во время лекции в Московском университете имени Кутафина», — передают авторы канала. Они также отметили, что профессор являлся бывшим руководителем центра обучения избирательным технологиям при Центральном избирательном комитете РФ. Инцидент произошел днем ранее, прямо посреди пары. В вузе Веденеев работал с 2005 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям