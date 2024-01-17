Mash: профессор московского вуза скончался посередине лекции

Юрий Веденеев скончался прямо во время лекции, спасти его не удалось, передает Mash
Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Юрий Веденеев, скончался прямо посредине лекции, которую читал студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Профессор <…> Юрий Веденеев <…> умер прямо во время лекции в Московском университете имени Кутафина», — передают авторы канала. Они также отметили, что профессор являлся бывшим руководителем центра обучения избирательным технологиям при Центральном избирательном комитете РФ. Инцидент произошел днем ранее, прямо посреди пары. В вузе Веденеев работал с 2005 года.
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