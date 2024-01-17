Mash: профессор московского вуза скончался посередине лекции

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Юрий Веденеев скончался прямо во время лекции, спасти его не удалось, передает Mash Фото:

Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Юрий Веденеев, скончался прямо посредине лекции, которую читал студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Профессор <…> Юрий Веденеев <…> умер прямо во время лекции в Московском университете имени Кутафина», — передают авторы канала. Они также отметили, что профессор являлся бывшим руководителем центра обучения избирательным технологиям при Центральном избирательном комитете РФ. Инцидент произошел днем ранее, прямо посреди пары. В вузе Веденеев работал с 2005 года.

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Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Юрий Веденеев, скончался прямо посредине лекции, которую читал студентам. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Профессор <…> Юрий Веденеев <…> умер прямо во время лекции в Московском университете имени Кутафина», — передают авторы канала. Они также отметили, что профессор являлся бывшим руководителем центра обучения избирательным технологиям при Центральном избирательном комитете РФ. Инцидент произошел днем ранее, прямо посреди пары. В вузе Веденеев работал с 2005 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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