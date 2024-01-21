21 января 2024

Оставшиеся в Севастополе корабли ВСУ утилизируют

© Служба новостей «URA.RU»
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ВМФ Великобритании. stock, корабли, нато, флот, англия, авианосец, stock, эскадра
Корабли ВСУ утилизуют Фото:

Оставшиеся в Севастополе корабли ВСУ не будут передавать в Черноморский флот, а просто утилизируют. Об этом рассказали в силовых структурах Крыма.

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать. Но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — приводят РИА Новости слова источника.

До воссоединения Крыма и Севастополя с РФ ВМСУ насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. После воссоединения в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, включая корветы «Тернополь», Луцк», БДК «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года корабли были в Севастополе под охраной.

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Оставшиеся в Севастополе корабли ВСУ не будут передавать в Черноморский флот, а просто утилизируют. Об этом рассказали в силовых структурах Крыма. «Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать. Но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — приводят РИА Новости слова источника. До воссоединения Крыма и Севастополя с РФ ВМСУ насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. После воссоединения в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, включая корветы «Тернополь», Луцк», БДК «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года корабли были в Севастополе под охраной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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