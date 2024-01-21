Оставшиеся в Севастополе корабли ВСУ утилизируют

22 января 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Корабли ВСУ утилизуют Фото: Министерство обороны Великобритании Оставшиеся в Севастополе корабли ВСУ не будут передавать в Черноморский флот, а просто утилизируют. Об этом рассказали в силовых структурах Крыма. «Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать. Но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — приводят РИА Новости слова источника. До воссоединения Крыма и Севастополя с РФ ВМСУ насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. После воссоединения в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, включая корветы «Тернополь», Луцк», БДК «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года корабли были в Севастополе под охраной.

Оставшиеся в Севастополе корабли ВСУ не будут передавать в Черноморский флот, а просто утилизируют. Об этом рассказали в силовых структурах Крыма. «Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать. Но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — приводят РИА Новости слова источника. До воссоединения Крыма и Севастополя с РФ ВМСУ насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. После воссоединения в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, включая корветы «Тернополь», Луцк», БДК «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года корабли были в Севастополе под охраной.