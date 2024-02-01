В Китае посчитали, сколько на самом деле получит Киев из обещанных ЕС миллиардов евро

Украина из обещанных 50 миллиардов евро от Евросоюза сможет ежегодно получать лишь 10. Это может говорить только об укреплении доверия. Об этом сообщает китайская газета Global Times.
«Если сравнять счет и предположить, что помощь предоставляется как гарантированная, то Украина будет получать чуть более 10 миллиардов евро в год. Это означает, что эта помощь скорее способствует укреплению доверия Украины, чем имеет какое-либо существенное значение», — говорится в
Global Times отмечает, что план по финансированию Киева от Евросоюза рассчитан на четыре года. Он является некой «подстраховкой» на случай политической турбулентности на Украине в преддверии президентских выборов.
При этом, часть из обещанных денег будет получена из замороженных российских активов. ЕС будет инвестировать деньги РФ, а полученный доход отправлять Украине. Такое решение было принято 1 февраля.
Политолог Дмитрий Раевский считает, что использование активов РФ существенным образом повредит экономику Европы. По его словам, этот шаг показывает, что вложенные в Евросоюз деньги любого государства могут оказаться замороженными, сообщают «Утро.ру».
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