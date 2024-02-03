Чем обернется удар по заводу «Лукойла» в Волгограде для российской нефтяной отрасли

Беспилотники ВСУ атаковали завод «Лукойла» в Волгограде

03 февраля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Производственный процесс на НПЗ не был нарушен после атаки, сообщил источник Фото: Эдуард Богданов © URA.RU ВСУ 3 февраля атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в Волгограде. Из-за атаки площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако позже пожар был полностью ликвидирован. О том, какие последствия могут ждать нефтяную отрасль в РФ после удара — в материале URA.RU. Что произошло на нефтебазе в Волгограде Утром 3 февраля в СМИ заявили о начавшемся пожаре на территории НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»». В результате инцидента была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5. МЧС России сообщило, что возгорание достигло площади 300 квадратных метров. Однако уже к 8:00 по мск пожар был полностью потушен. Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сказал, что возгорание произошло из-за атаки украинских беспилотников. По его словам, система ПВО сбила два БПЛА, но один из них упал на территорию нефтебазы. Глава региона также уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Спустя время агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что за атакой на НПЗ стоит Служба безопасности Украины. Каковы последствия для завода и нефтяной отрасли Руководство завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» не прокомментировало обстановку на предприятии после атаки дронов. Тем не менее СМИ, ссылаясь на источники на НПЗ, сначала заявили, что завод ждет частичная приостановка производства до устранения последствий атаки. Однако позже другой источник сказал, что производственный процесс на нефтебазе не был нарушен. Завкафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Михаил Силин в беседе с порталом V1.ru заявил, что установка ЭЛОУ-АВТ-5 на НПЗ в Волгограде очень важна для переработки сырья и стоит в начале технологической цепочки. По его словам, из-за серьезных повреждений на предприятии процессы переработки бензина, дизтоплива и прочих ресурсов могут прерваться. Тем не менее эксперт подчеркнул, что для полной картины необходимо понять, что именно было повреждено. С начала 2024 года ВСУ начали активнее атаковать российские нефтебазы. Так, украинская сторона пыталась нанести удары по НПЗ в Туапсе, Санкт-Петербурге, Клинцах, а также порту Усть-Луга Ленобласти. Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев в беседе с URA.RU заявлял, что Киев атакует предприятия, чтобы произвести впечатление на Запад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ 3 февраля атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в Волгограде. Из-за атаки площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако позже пожар был полностью ликвидирован. О том, какие последствия могут ждать нефтяную отрасль в РФ после удара — в материале URA.RU. Утром 3 февраля в СМИ заявили о начавшемся пожаре на территории НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»». В результате инцидента была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5. МЧС России сообщило, что возгорание достигло площади 300 квадратных метров. Однако уже к 8:00 по мск пожар был полностью потушен. Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сказал, что возгорание произошло из-за атаки украинских беспилотников. По его словам, система ПВО сбила два БПЛА, но один из них упал на территорию нефтебазы. Глава региона также уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Спустя время агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что за атакой на НПЗ стоит Служба безопасности Украины. Руководство завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» не прокомментировало обстановку на предприятии после атаки дронов. Тем не менее СМИ, ссылаясь на источники на НПЗ, сначала заявили, что завод ждет частичная приостановка производства до устранения последствий атаки. Однако позже другой источник сказал, что производственный процесс на нефтебазе не был нарушен. Завкафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Михаил Силин в беседе с порталом V1.ru заявил, что установка ЭЛОУ-АВТ-5 на НПЗ в Волгограде очень важна для переработки сырья и стоит в начале технологической цепочки. По его словам, из-за серьезных повреждений на предприятии процессы переработки бензина, дизтоплива и прочих ресурсов могут прерваться. Тем не менее эксперт подчеркнул, что для полной картины необходимо понять, что именно было повреждено. С начала 2024 года ВСУ начали активнее атаковать российские нефтебазы. Так, украинская сторона пыталась нанести удары по НПЗ в Туапсе, Санкт-Петербурге, Клинцах, а также порту Усть-Луга Ленобласти. Исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев в беседе с URA.RU заявлял, что Киев атакует предприятия, чтобы произвести впечатление на Запад.