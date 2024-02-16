Киево-Печерская лавра попросила у мирового сообщества защиты прав верующих

17 февраля 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Попытка выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ, считают в лавре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С просьбой о защите прав верующих и монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к мировому сообществу обратилась Киево-Печерская лавра. Об этом рассказали в пресс-службе лавры. «Лишение монастыря права пользования лаврой сопровождалось травлей УПЦ и монахов как в СМИ, так и со стороны высокопоставленных должностных лиц, госорганов. Отказ Украины в продолжении договорных отношений по пользованию лаврой и досрочное прекращение соглашения с попыткой выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ», — говорится в обращении, размещенном на сайте лавры. Причиной обращения к мировому сообществу стали репрессии со стороны украинских властей, а также попытки скрыть истинное положение дел в Украинской православной церкви. Поэтому лавра обращается к международным правозащитным организациям, неправительственной организации Public Advocacy и к правозащитному объединению «Церковь против ксенофобии и дискриминации». Монахи просят помочь провести информационную кампанию, а также защитить права верующих на международном уровне.

С просьбой о защите прав верующих и монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к мировому сообществу обратилась Киево-Печерская лавра. Об этом рассказали в пресс-службе лавры. «Лишение монастыря права пользования лаврой сопровождалось травлей УПЦ и монахов как в СМИ, так и со стороны высокопоставленных должностных лиц, госорганов. Отказ Украины в продолжении договорных отношений по пользованию лаврой и досрочное прекращение соглашения с попыткой выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ», — говорится в обращении, размещенном на сайте лавры. Причиной обращения к мировому сообществу стали репрессии со стороны украинских властей, а также попытки скрыть истинное положение дел в Украинской православной церкви. Поэтому лавра обращается к международным правозащитным организациям, неправительственной организации Public Advocacy и к правозащитному объединению «Церковь против ксенофобии и дискриминации». Монахи просят помочь провести информационную кампанию, а также защитить права верующих на международном уровне.