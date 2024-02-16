16 февраля 2024

Киево-Печерская лавра попросила у мирового сообщества защиты прав верующих

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения Курганской области. Курган, священник, церковь, рпц, православие
Попытка выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ, считают в лавре Фото:

С просьбой о защите прав верующих и монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к мировому сообществу обратилась Киево-Печерская лавра. Об этом рассказали в пресс-службе лавры.

«Лишение монастыря права пользования лаврой сопровождалось травлей УПЦ и монахов как в СМИ, так и со стороны высокопоставленных должностных лиц, госорганов. Отказ Украины в продолжении договорных отношений по пользованию лаврой и досрочное прекращение соглашения с попыткой выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ», — говорится в обращении, размещенном на сайте лавры.

Причиной обращения к мировому сообществу стали репрессии со стороны украинских властей, а также попытки скрыть истинное положение дел в Украинской православной церкви. Поэтому лавра обращается к международным правозащитным организациям, неправительственной организации Public Advocacy и к правозащитному объединению «Церковь против ксенофобии и дискриминации». Монахи просят помочь провести информационную кампанию, а также защитить права верующих на международном уровне.

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С просьбой о защите прав верующих и монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к мировому сообществу обратилась Киево-Печерская лавра. Об этом рассказали в пресс-службе лавры. «Лишение монастыря права пользования лаврой сопровождалось травлей УПЦ и монахов как в СМИ, так и со стороны высокопоставленных должностных лиц, госорганов. Отказ Украины в продолжении договорных отношений по пользованию лаврой и досрочное прекращение соглашения с попыткой выселить монахов является нарушением решений ЕСПЧ», — говорится в обращении, размещенном на сайте лавры. Причиной обращения к мировому сообществу стали репрессии со стороны украинских властей, а также попытки скрыть истинное положение дел в Украинской православной церкви. Поэтому лавра обращается к международным правозащитным организациям, неправительственной организации Public Advocacy и к правозащитному объединению «Церковь против ксенофобии и дискриминации». Монахи просят помочь провести информационную кампанию, а также защитить права верующих на международном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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