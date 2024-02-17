Бригада ВСУ оценила свой выход из Авдеевки

Замкомандира бригады ВСУ заявил о сложностях с выводом войск из Авдеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Выход ВСУ из Авдеевки стало сложной задачей. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина.
«Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои», — отметил военный в разговоре с изданием «Страна.ua».
17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Затем ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой. Издание The Hill передает, что победа в Авдеевке позволит ВС РФ дальше наступать в Донбассе.
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