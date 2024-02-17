Армия и оружие Бригада ВСУ оценила свой выход из Авдеевки Замкомандира бригады ВСУ Жорин назвал выход из Авдеевки сложной задачей 17 февраля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 + Замкомандира бригады ВСУ заявил о сложностях с выводом войск из Авдеевки Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выход ВСУ из Авдеевки стало сложной задачей. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина. «Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои», — отметил военный в разговоре с изданием «Страна.ua». 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Затем ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой. Издание The Hill передает, что победа в Авдеевке позволит ВС РФ дальше наступать в Донбассе. Выход ВСУ из Авдеевки стало сложной задачей. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина. «Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои», — отметил военный в разговоре с изданием «Страна.ua». 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Затем ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой. Издание The Hill передает, что победа в Авдеевке позволит ВС РФ дальше наступать в Донбассе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям