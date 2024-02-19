Mash: директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве

Директора одного из самых известных театров Москвы «Ленком» Марка Варшавера экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его информации, у руководителя театра обнаружили двустороннюю пневмонию.
«Директора „Ленкома“ Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве», — сообщают авторы канала. По их данным, в последнее время Варшавера беспокоили слабость, кашель и одышка. После попыток самостоятельного лечения директор театра вызвал скорую помощь, врачи настояли на госпитализации.
Отмечается, что Варшаверу диагностировали двустороннюю пневмонию и назначили лечение. Сейчас его состояние стабильное. Официальных заявлений по ситуации представители театра еще не делали. URA.RU направило запрос в «Ленком» с просьбой прокомментировать информацию.
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