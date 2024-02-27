В ЛДПР ответили на вопрос о телефонном спаме про Жириновского

ЛДПР сообщила о применении новых технологий при работе с избирателями

27 февраля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Телефонные боты спрашивают у россиян об их отношении к Жириновскому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЛДПР в общении с избирателями использует различные технологические средства. Так в пресс-службе партии прокомментировали URA.RU звонки россиянам по теме их отношения к личности лидера Владимира Жириновского (ушел из жизни 6 апреля 2022 года). Ранее читатели агентства столкнулись со спам-звонками. Бот проводил опрос по отношению к Жириновскому. У абонентов спрашивали, хотели бы они когда-нибудь проголосовать за бессменного лидера ЛДПР и сообщали, что он предсказал многое, что происходит сейчас в мире. «Партия в работе с избирателями использует широкий круг технологических приемов. Напомним, что именно ЛДПР запустила и успешно развивает проект „НейроЖириновский“. Мы постоянно собираем обратную связь от наших сторонников и граждан России. Иными словами, партия в общении с людьми использует и личные контакты, и технологические средства», — ответили в пресс-службе ЛДПР. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Дебаты между кандидатами стартовали 26 февраля. Совместные агитационные мероприятия пройдут на пяти телеканалах и трех радиостанциях. В президентских выборах 2024 года участвует председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, он представляет ЛДПР, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов от КПРФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Даванков от партии «Новые люди». А также, как самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛДПР в общении с избирателями использует различные технологические средства. Так в пресс-службе партии прокомментировали URA.RU звонки россиянам по теме их отношения к личности лидера Владимира Жириновского (ушел из жизни 6 апреля 2022 года). Ранее читатели агентства столкнулись со спам-звонками. Бот проводил опрос по отношению к Жириновскому. У абонентов спрашивали, хотели бы они когда-нибудь проголосовать за бессменного лидера ЛДПР и сообщали, что он предсказал многое, что происходит сейчас в мире. «Партия в работе с избирателями использует широкий круг технологических приемов. Напомним, что именно ЛДПР запустила и успешно развивает проект „НейроЖириновский“. Мы постоянно собираем обратную связь от наших сторонников и граждан России. Иными словами, партия в общении с людьми использует и личные контакты, и технологические средства», — ответили в пресс-службе ЛДПР. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Дебаты между кандидатами стартовали 26 февраля. Совместные агитационные мероприятия пройдут на пяти телеканалах и трех радиостанциях. В президентских выборах 2024 года участвует председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, он представляет ЛДПР, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов от КПРФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Даванков от партии «Новые люди». А также, как самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин.