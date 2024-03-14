Политолог объяснил, почему Россия не откажется от выборов президента

Политолог Межуев значимость выборов президента для России
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Круглый стол Фонда развития гражданского общества: "Антихрупкость" государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор". 14 марта 2024. Москва, межуев борис
Политолог Борис Межуев объяснил, почему Россия не откажется от выборов президента даже в условиях СВО Фото:

Президентские выборы в России — это один из механизмов обеспечения баланса внутри страны. Как объяснил доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор», выборы позволяют понять приоритеты людей.

«Выборы президента — это один из механизмов обеспечения баланса между запросами общества. На этих выборах при определении победителя также выявляются приоритеты людей», — подчеркнул Межуев.

Речь идет о возможности выбрать любого из кандидатов, представляющих ту или иную политическую партию (поскольку у каждой своя идеология), или беспартийного. «Существующая партийная система позволяет, канализируя определенные ценности, связанные определенными партиями, обеспечить равновесие», — считает политолог.

Всего же эксперты ФоРГО выделяют четыре общественных запроса: это запрос на государственное достоинство и державность (когда у человека есть ощущение, что он живет в «сильном и мощном государстве»), запрос на справедливость, запрос на свободу и запрос на благосостояние. По мнению Бориса Межуева, с начала 2000 года, когда Владимир Путин возглавил страну, в России были выработаны механизмы обеспечения устойчивости политической системы, отвечающей запросам населения.

Аналитики назвали особенности уникальной модели государства, выстроенного президентом Путиным. Главная из них — органичность. По словам политолога Алексея Чеснакова, «государство Путина» не ищет аналогий. И в уникальности этой модели скрывается сила России, убежден эксперт.

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Президентские выборы в России — это один из механизмов обеспечения баланса внутри страны. Как объяснил доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор», выборы позволяют понять приоритеты людей. «Выборы президента — это один из механизмов обеспечения баланса между запросами общества. На этих выборах при определении победителя также выявляются приоритеты людей», — подчеркнул Межуев. Речь идет о возможности выбрать любого из кандидатов, представляющих ту или иную политическую партию (поскольку у каждой своя идеология), или беспартийного. «Существующая партийная система позволяет, канализируя определенные ценности, связанные определенными партиями, обеспечить равновесие», — считает политолог. Всего же эксперты ФоРГО выделяют четыре общественных запроса: это запрос на государственное достоинство и державность (когда у человека есть ощущение, что он живет в «сильном и мощном государстве»), запрос на справедливость, запрос на свободу и запрос на благосостояние. По мнению Бориса Межуева, с начала 2000 года, когда Владимир Путин возглавил страну, в России были выработаны механизмы обеспечения устойчивости политической системы, отвечающей запросам населения. Аналитики назвали особенности уникальной модели государства, выстроенного президентом Путиным. Главная из них — органичность. По словам политолога Алексея Чеснакова, «государство Путина» не ищет аналогий. И в уникальности этой модели скрывается сила России, убежден эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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