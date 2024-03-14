Политолог объяснил, почему Россия не откажется от выборов президента

Политолог Межуев значимость выборов президента для России

14 марта 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Политолог Борис Межуев объяснил, почему Россия не откажется от выборов президента даже в условиях СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU Президентские выборы в России — это один из механизмов обеспечения баланса внутри страны. Как объяснил доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор», выборы позволяют понять приоритеты людей. «Выборы президента — это один из механизмов обеспечения баланса между запросами общества. На этих выборах при определении победителя также выявляются приоритеты людей», — подчеркнул Межуев. Речь идет о возможности выбрать любого из кандидатов, представляющих ту или иную политическую партию (поскольку у каждой своя идеология), или беспартийного. «Существующая партийная система позволяет, канализируя определенные ценности, связанные определенными партиями, обеспечить равновесие», — считает политолог. Всего же эксперты ФоРГО выделяют четыре общественных запроса: это запрос на государственное достоинство и державность (когда у человека есть ощущение, что он живет в «сильном и мощном государстве»), запрос на справедливость, запрос на свободу и запрос на благосостояние. По мнению Бориса Межуева, с начала 2000 года, когда Владимир Путин возглавил страну, в России были выработаны механизмы обеспечения устойчивости политической системы, отвечающей запросам населения. Аналитики назвали особенности уникальной модели государства, выстроенного президентом Путиным. Главная из них — органичность. По словам политолога Алексея Чеснакова, «государство Путина» не ищет аналогий. И в уникальности этой модели скрывается сила России, убежден эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президентские выборы в России — это один из механизмов обеспечения баланса внутри страны. Как объяснил доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев в ходе презентации доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «„Антихрупкость“ государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор», выборы позволяют понять приоритеты людей. «Выборы президента — это один из механизмов обеспечения баланса между запросами общества. На этих выборах при определении победителя также выявляются приоритеты людей», — подчеркнул Межуев. Речь идет о возможности выбрать любого из кандидатов, представляющих ту или иную политическую партию (поскольку у каждой своя идеология), или беспартийного. «Существующая партийная система позволяет, канализируя определенные ценности, связанные определенными партиями, обеспечить равновесие», — считает политолог. Всего же эксперты ФоРГО выделяют четыре общественных запроса: это запрос на государственное достоинство и державность (когда у человека есть ощущение, что он живет в «сильном и мощном государстве»), запрос на справедливость, запрос на свободу и запрос на благосостояние. По мнению Бориса Межуева, с начала 2000 года, когда Владимир Путин возглавил страну, в России были выработаны механизмы обеспечения устойчивости политической системы, отвечающей запросам населения. Аналитики назвали особенности уникальной модели государства, выстроенного президентом Путиным. Главная из них — органичность. По словам политолога Алексея Чеснакова, «государство Путина» не ищет аналогий. И в уникальности этой модели скрывается сила России, убежден эксперт.