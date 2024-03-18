В России создадут платформу по конфискации криптовалюты

18 марта 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Государство сможет распоряжаться конфискованной в рамках уголовных дел криптовалютой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируют создать государственную платформу, которая будет конфисковать криптовалюты. Сейчас она признана активом и изымается в рамках уголовных дел. Об этом сообщается в документе, которое есть распоряжении «Известий». «Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года», — говорится в материале. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко оценил перспективы конфискации криптовалюты у пользователей Apple и Android. По его словам, этот сценарий ему представляется маловероятным, передает телеканал 360. Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что использовать криптовалюту небезопасно. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируют создать государственную платформу, которая будет конфисковать криптовалюты. Сейчас она признана активом и изымается в рамках уголовных дел. Об этом сообщается в документе, которое есть распоряжении «Известий». «Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года», — говорится в материале. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко оценил перспективы конфискации криптовалюты у пользователей Apple и Android. По его словам, этот сценарий ему представляется маловероятным, передает телеканал 360. Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что использовать криптовалюту небезопасно. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано.