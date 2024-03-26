RT: восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе» сдавал квартиру террористам

26 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Алишер Касимов сдавал квартиру террористам, передает RT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов сдавал квартиру террористам, которые расстреливали людей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «Восьмой фигурант дела о теракте в „Крокусе“ Алишер Касимов сдавал террористам квартиру», — передает RT. Журналисты ссылаются на свой источник. Telegram-канал 112 публиковали вероятную информацию о Касимове. Авторы писали, что он родом из Киргизии и является отцом четверых детей. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Задержаны как исполнители, так и остальные фигуранты дела, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов сдавал квартиру террористам, которые расстреливали людей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «Восьмой фигурант дела о теракте в „Крокусе“ Алишер Касимов сдавал террористам квартиру», — передает RT. Журналисты ссылаются на свой источник. Telegram-канал 112 публиковали вероятную информацию о Касимове. Авторы писали, что он родом из Киргизии и является отцом четверых детей. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Задержаны как исполнители, так и остальные фигуранты дела, передает телеканал 360.