RT: восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе» сдавал квартиру террористам

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ в замке, квартира
Алишер Касимов сдавал квартиру террористам, передает RT Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов сдавал квартиру террористам, которые расстреливали людей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

«Восьмой фигурант дела о теракте в „Крокусе“ Алишер Касимов сдавал террористам квартиру», — передает RT. Журналисты ссылаются на свой источник.

Telegram-канал 112 публиковали вероятную информацию о Касимове. Авторы писали, что он родом из Киргизии и является отцом четверых детей. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Задержаны как исполнители, так и остальные фигуранты дела, передает телеканал 360.

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Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов сдавал квартиру террористам, которые расстреливали людей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «Восьмой фигурант дела о теракте в „Крокусе“ Алишер Касимов сдавал террористам квартиру», — передает RT. Журналисты ссылаются на свой источник. Telegram-канал 112 публиковали вероятную информацию о Касимове. Авторы писали, что он родом из Киргизии и является отцом четверых детей. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Задержаны как исполнители, так и остальные фигуранты дела, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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