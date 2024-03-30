30 марта 2024

Baza: в Дагестане лавина «отрезала» село от больниц и школ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
Лавина сошла с гор еще две недели назад Фото:

В Дагестане снежная лавина засыпала единственную дорогу, соединяющую село Эльбок со школами и больницами. В соцсетях сообщается, что ЧП произошло две недели назад и до сих пор люди отрезаны от инфраструктуры.

«В Дагестане лавина снега отрезала село Эльбок от школ и больниц. Единственная дорога оказалась под завалами. Лавина сошла две недели назад после сильного снегопада. Все две недели люди отрезаны от инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Baza.

Со слов очевидцев, власти района приезжали на место схода лавины один раз после жалоб жителей. Но каких-либо действий с их стороны после этого не последовало.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по Республике Дагестан с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Дагестане снежная лавина засыпала единственную дорогу, соединяющую село Эльбок со школами и больницами. В соцсетях сообщается, что ЧП произошло две недели назад и до сих пор люди отрезаны от инфраструктуры. «В Дагестане лавина снега отрезала село Эльбок от школ и больниц. Единственная дорога оказалась под завалами. Лавина сошла две недели назад после сильного снегопада. Все две недели люди отрезаны от инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Baza. Со слов очевидцев, власти района приезжали на место схода лавины один раз после жалоб жителей. Но каких-либо действий с их стороны после этого не последовало. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по Республике Дагестан с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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