В Дагестане снежная лавина засыпала единственную дорогу, соединяющую село Эльбок со школами и больницами. В соцсетях сообщается, что ЧП произошло две недели назад и до сих пор люди отрезаны от инфраструктуры.
«В Дагестане лавина снега отрезала село Эльбок от школ и больниц. Единственная дорога оказалась под завалами. Лавина сошла две недели назад после сильного снегопада. Все две недели люди отрезаны от инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Baza.
Со слов очевидцев, власти района приезжали на место схода лавины один раз после жалоб жителей. Но каких-либо действий с их стороны после этого не последовало.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по Республике Дагестан с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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