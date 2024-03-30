Baza: в Дагестане лавина «отрезала» село от больниц и школ. Видео

31 марта 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Лавина сошла с гор еще две недели назад Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Дагестане снежная лавина засыпала единственную дорогу, соединяющую село Эльбок со школами и больницами. В соцсетях сообщается, что ЧП произошло две недели назад и до сих пор люди отрезаны от инфраструктуры. «В Дагестане лавина снега отрезала село Эльбок от школ и больниц. Единственная дорога оказалась под завалами. Лавина сошла две недели назад после сильного снегопада. Все две недели люди отрезаны от инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Baza. Со слов очевидцев, власти района приезжали на место схода лавины один раз после жалоб жителей. Но каких-либо действий с их стороны после этого не последовало. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по Республике Дагестан с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане снежная лавина засыпала единственную дорогу, соединяющую село Эльбок со школами и больницами. В соцсетях сообщается, что ЧП произошло две недели назад и до сих пор люди отрезаны от инфраструктуры. «В Дагестане лавина снега отрезала село Эльбок от школ и больниц. Единственная дорога оказалась под завалами. Лавина сошла две недели назад после сильного снегопада. Все две недели люди отрезаны от инфраструктуры», — сообщает telegram-канал Baza. Со слов очевидцев, власти района приезжали на место схода лавины один раз после жалоб жителей. Но каких-либо действий с их стороны после этого не последовало. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по Республике Дагестан с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.