02 апреля 2024

В РФ хотят вдвое увеличить срок выплат по уходу за ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , семья, набережная, кама, река, весна, осень
В 30% семей ни один из родителей не берет декрет Фото:

Главе Минтруда Антону Котякову предложили увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Такое обращение последовало от главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие», — написано в документе Миронова. «Известия» сообщают, что в нем предложено увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет.

Из анализа «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» следует, что содержание ребенка до трех лет требует в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Для 75% семей эта сумма не превышает трети ежемесячного дохода, но для каждой пятой составляет 30-50%. При этом в 30% семей ни один из родителей не берет декрет, а сразу после рождения ребенка отправляются работать, чтобы не уменьшать доход семейный бюджет.

Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей, передает телеканал 360.

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Главе Минтруда Антону Котякову предложили увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Такое обращение последовало от главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. «В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие», — написано в документе Миронова. «Известия» сообщают, что в нем предложено увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Из анализа «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» следует, что содержание ребенка до трех лет требует в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Для 75% семей эта сумма не превышает трети ежемесячного дохода, но для каждой пятой составляет 30-50%. При этом в 30% семей ни один из родителей не берет декрет, а сразу после рождения ребенка отправляются работать, чтобы не уменьшать доход семейный бюджет. Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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