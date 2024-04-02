В РФ хотят вдвое увеличить срок выплат по уходу за ребенком

03 апреля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

В 30% семей ни один из родителей не берет декрет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Главе Минтруда Антону Котякову предложили увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Такое обращение последовало от главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. «В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие», — написано в документе Миронова. «Известия» сообщают, что в нем предложено увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Из анализа «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» следует, что содержание ребенка до трех лет требует в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Для 75% семей эта сумма не превышает трети ежемесячного дохода, но для каждой пятой составляет 30-50%. При этом в 30% семей ни один из родителей не берет декрет, а сразу после рождения ребенка отправляются работать, чтобы не уменьшать доход семейный бюджет. Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Минтруда Антону Котякову предложили увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Такое обращение последовало от главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. «В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие», — написано в документе Миронова. «Известия» сообщают, что в нем предложено увеличить срок выплат по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Из анализа «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» следует, что содержание ребенка до трех лет требует в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Для 75% семей эта сумма не превышает трети ежемесячного дохода, но для каждой пятой составляет 30-50%. При этом в 30% семей ни один из родителей не берет декрет, а сразу после рождения ребенка отправляются работать, чтобы не уменьшать доход семейный бюджет. Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей, передает телеканал 360.