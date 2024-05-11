Чернышенко будет курировать Минпросвещения и Росмолодежь

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Пресс-конференция по открытию Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
У вице-премьера Чернышенко появятся новые обязанности Фото:
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Смена правительства в России-2024

К обязанностям вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что Чернышенко продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

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К обязанностям вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что Чернышенко продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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