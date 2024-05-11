Чернышенко будет курировать Минпросвещения и Росмолодежь

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

У вице-премьера Чернышенко появятся новые обязанности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 К обязанностям вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что Чернышенко продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К обязанностям вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что Чернышенко продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.