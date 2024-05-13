Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг намерен включить Национальную систему платежных карт в работу по антиотмывочному регулированию. Таким образом НСПК обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП.
« РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения. В настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы», — пишет РБК.
При этом НСПК администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет издание. В Росфинмониторинге считают, что данный шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.
Ранее URA.RU cообщало, что работники банковской отрасли посчитали доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционного права россиян и «антиотмывочного закона». В Госдуме заявили, что будут искать компромиссное решение.
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