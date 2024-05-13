13 мая 2024

Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, платежная система мир, пластиковая карта
Реализация идеи повлечет за собой корректировки в федеральный закон Фото:

Росфинмониторинг намерен включить Национальную систему платежных карт в работу по антиотмывочному регулированию. Таким образом НСПК обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП.

« РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения. В настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы», — пишет РБК.

При этом НСПК администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет издание. В Росфинмониторинге считают, что данный шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.

Ранее URA.RU cообщало, что работники банковской отрасли посчитали доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционного права россиян и «антиотмывочного закона». В Госдуме заявили, что будут искать компромиссное решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг намерен включить Национальную систему платежных карт в работу по антиотмывочному регулированию. Таким образом НСПК обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. « РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения. В настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы», — пишет РБК. При этом НСПК администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет издание. В Росфинмониторинге считают, что данный шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений. Ранее URA.RU cообщало, что работники банковской отрасли посчитали доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционного права россиян и «антиотмывочного закона». В Госдуме заявили, что будут искать компромиссное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...