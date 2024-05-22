День Мокея Мокрого 2024: что категорически нельзя делать 24 мая, приметы

23 мая 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

В день Мокея Мокрого работы в поле откладывали, посвящая время дому и отдыху Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В народном календаре 24 мая отмечен как день Мокея Мокрого, названный так в честь священномученика Мокея Амфипольского. Считалось, что если в этот день идет дождь, то лето будет дождливым. На Руси в эту пору люди старались не работать в поле, чтобы не привлечь грозу и град. Какие еще приметы и поверья связаны с почитаемым священником, URA.RU рассказало в небольшой подборке. История праздника Эта народная дата связана с почитанием священномученика Мокея Амфипольского, который был пресвитером в городе Амфиполе в Македонии. Мокей был рукоположен в священника и много лет проповедовал Евангелие, призывая соотечественников отказаться от поклонения идолам. За это он вместе со своими учениками был подвергнут пыткам и казнен за отказ принести жертву языческим богам. Император Римской империи Константин Великий в 324 году развернул в городе Византии крупнейшее строительство, где и появился храм в честь священномученика Мокея. Туда были помещены его мощи. Вспоминали Мокея в Преполовение, а позднее — 11 мая, под этой датой оно помещено в Менологий Василия II, иллюстрированный византийский манускрипт конца X века. Традиции и приметы 24 мая на Руси занимались домашними делами, а также проводили обряды и ритуалы, связанные с защитой от непогоды. Например, хозяйки собирали дождевую воду и умывались ею, чтобы сохранить красоту и здоровье. На Мокея Мокрого было принято сеять лен, так как он считался устойчивым к влаге и мог дать хороший урожай. Люди наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшее время. Если в этот день было тепло и солнечно, то считалось, что лето будет жарким. Если же шел дождь, тогда и лето обещало быть ненастным. Запреты Незамужним девушкам нельзя было подметать, если они не желали остаться без мужского внимания. Также не рекомендовалось браться за новые дела, не доделав предыдущие, рискуя остаться ни с чем. Советовали отложить признания в чувствах из-за вероятности того, что не ответят взаимностью. При этом день на Мокея Мокрого считался самым подходящим для расставаний. Существенная часть запретов были связаны с посевом. Не рекомендовалось работать в поле, чтобы не привлечь грозу и град. Считалось, что, если пренебречь этим правилом, тогда осадки погубят весь урожай. Работы в огороде откладывали, посвящая время дому или отдыху. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В народном календаре 24 мая отмечен как день Мокея Мокрого, названный так в честь священномученика Мокея Амфипольского. Считалось, что если в этот день идет дождь, то лето будет дождливым. На Руси в эту пору люди старались не работать в поле, чтобы не привлечь грозу и град. Какие еще приметы и поверья связаны с почитаемым священником, URA.RU рассказало в небольшой подборке. Эта народная дата связана с почитанием священномученика Мокея Амфипольского, который был пресвитером в городе Амфиполе в Македонии. Мокей был рукоположен в священника и много лет проповедовал Евангелие, призывая соотечественников отказаться от поклонения идолам. За это он вместе со своими учениками был подвергнут пыткам и казнен за отказ принести жертву языческим богам. Император Римской империи Константин Великий в 324 году развернул в городе Византии крупнейшее строительство, где и появился храм в честь священномученика Мокея. Туда были помещены его мощи. Вспоминали Мокея в Преполовение, а позднее — 11 мая, под этой датой оно помещено в Менологий Василия II, иллюстрированный византийский манускрипт конца X века. 24 мая на Руси занимались домашними делами, а также проводили обряды и ритуалы, связанные с защитой от непогоды. Например, хозяйки собирали дождевую воду и умывались ею, чтобы сохранить красоту и здоровье. На Мокея Мокрого было принято сеять лен, так как он считался устойчивым к влаге и мог дать хороший урожай. Люди наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшее время. Если в этот день было тепло и солнечно, то считалось, что лето будет жарким. Если же шел дождь, тогда и лето обещало быть ненастным. Незамужним девушкам нельзя было подметать, если они не желали остаться без мужского внимания. Также не рекомендовалось браться за новые дела, не доделав предыдущие, рискуя остаться ни с чем. Советовали отложить признания в чувствах из-за вероятности того, что не ответят взаимностью. При этом день на Мокея Мокрого считался самым подходящим для расставаний. Существенная часть запретов были связаны с посевом. Не рекомендовалось работать в поле, чтобы не привлечь грозу и град. Считалось, что, если пренебречь этим правилом, тогда осадки погубят весь урожай. Работы в огороде откладывали, посвящая время дому или отдыху.