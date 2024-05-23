Мишустин обновил пространственную стратегию страны до 2036 года

Правительство к 30 августа подготовит проект обновленной Стратегии пространственного развития, которая будет отражать ключевые направления развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры страны. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина 23 мая
«Минэкономразвития обязано до 1 октября представить обновленные предложения по федеральным схемам территориального планирования и концепции государственной политики в области морского пространственного планирования. Кроме того, до 1 июля Минтранс, Минцифры и Минэкономразвития должны предоставить план мероприятий для создания ГИС „Транспортно-экономический баланс“», — говорится в распоряжения главы правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что по итогам поездки президента РФ Владимира Путина в Китай правительство меняет приоритеты страны в области логистических маршрутов. Большое значение станет уделяться Северному морскому пути и постройки судов для круглогодичной навигации.
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