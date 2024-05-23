Мишустин обновил пространственную стратегию страны до 2036 года

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Михаил Мишустин на пленарной сессии Евразийского конгресса 2023. Сочи, мишустин михаил
Три ведомства по поручению Мишустина должны настроить транспортно-логистический баланс страны Фото:

Правительство к 30 августа подготовит проект обновленной Стратегии пространственного развития, которая будет отражать ключевые направления развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры страны. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина 23 мая опубликовано на сайте правительства.

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«Минэкономразвития обязано до 1 октября представить обновленные предложения по федеральным схемам территориального планирования и концепции государственной политики в области морского пространственного планирования. Кроме того, до 1 июля Минтранс, Минцифры и Минэкономразвития должны предоставить план мероприятий для создания ГИС „Транспортно-экономический баланс“», — говорится в распоряжения главы правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам поездки президента РФ Владимира Путина в Китай правительство меняет приоритеты страны в области логистических маршрутов. Большое значение станет уделяться Северному морскому пути и постройки судов для круглогодичной навигации.

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Правительство к 30 августа подготовит проект обновленной Стратегии пространственного развития, которая будет отражать ключевые направления развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры страны. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина 23 мая опубликовано на сайте правительства. «Минэкономразвития обязано до 1 октября представить обновленные предложения по федеральным схемам территориального планирования и концепции государственной политики в области морского пространственного планирования. Кроме того, до 1 июля Минтранс, Минцифры и Минэкономразвития должны предоставить план мероприятий для создания ГИС „Транспортно-экономический баланс“», — говорится в распоряжения главы правительства. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам поездки президента РФ Владимира Путина в Китай правительство меняет приоритеты страны в области логистических маршрутов. Большое значение станет уделяться Северному морскому пути и постройки судов для круглогодичной навигации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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