Кадыров подарит миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорит Путин на видео

Кадыров опубликовал условия конкурса у себя в telegram-каналеФото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил конкурс на один миллион рублей. Приз получит тот, кто угадает, что ему говорит президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео.
«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит денежный приз в размере одного миллиона рублей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ответ должен быть максимально развернутым, а также его нужно опубликовать у себя в telegram-канале.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил конкурс на один миллион рублей. Приз получит тот, кто угадает, что ему говорит президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео. «Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит денежный приз в размере одного миллиона рублей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ответ должен быть максимально развернутым, а также его нужно опубликовать у себя в telegram-канале.