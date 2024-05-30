Кадыров подарит миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорит Путин на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Кадыров опубликовал условия конкурса у себя в telegram-канале Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил конкурс на один миллион рублей. Приз получит тот, кто угадает, что ему говорит президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео.

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит денежный приз в размере одного миллиона рублей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ответ должен быть максимально развернутым, а также его нужно опубликовать у себя в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил конкурс на один миллион рублей. Приз получит тот, кто угадает, что ему говорит президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео. «Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит денежный приз в размере одного миллиона рублей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ответ должен быть максимально развернутым, а также его нужно опубликовать у себя в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...