С Казахстана сняты все ограничения на въезд в страны ЕС

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Сложная работа по устранению неполадок велась с 2009 года
Сложная работа по устранению неполадок велась с 2009 года Фото:

По результатам заседания Комитета по безопасности полетов европейской комиссии, в котором приняли участие авиационные власти более 20 стран ЕС с Казахстана сняты все ограничения на полеты в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

«Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами — членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза», — сообщает пресс-служба.

Европейская комиссия обратила внимание на улучшения в эффективном функционировании системы сертификации, надзора, контроля, связанной с полетами, а также лицензией персонала.

«Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана», — подчеркнули в Министерстве транспорта.

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По результатам заседания Комитета по безопасности полетов европейской комиссии, в котором приняли участие авиационные власти более 20 стран ЕС с Казахстана сняты все ограничения на полеты в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана. «Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами — членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза», — сообщает пресс-служба. Европейская комиссия обратила внимание на улучшения в эффективном функционировании системы сертификации, надзора, контроля, связанной с полетами, а также лицензией персонала. «Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана», — подчеркнули в Министерстве транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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