В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкомпанию «Ростех») создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Об этом сообщили в госкорпорации.
«Холдинг „Высокоточные комплексы“ разработал многофункциональные роботизированные комплексы „Депеша“ и „Багги“», — рассказали в Ростехе. Сейчас наземные роботы проходят испытания, в том числе в зоне спецоперации.
Роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги» обладают высокой грузоподъемностью и могут стать незаменимыми помощниками для военных на передовой. «Депеша» научиться перевозить до 150 килограммов, а «Багги» — до 250 килограммов груза, что позволяет использовать их для доставки провизии, боеприпасов и эвакуации раненых, рассказали разработчики.
Разработанные АО «КБП» и ВНИИ «Сигнал» роботы «Депеша» и «Багги» могут использоваться не только для решения логистических задач, но и для выполнения боевых операций, таких как цели поражения противника, преодоления оборонительных заграждений и минирования территории. «Депеша» оснащен гусеничной платформой и управляется через джойстик и FPV-шлем, а «Багги» имеет колесную платформу и управляется с помощью джойстика и планшета.
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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкомпанию «Ростех») создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Об этом сообщили в госкорпорации. «Холдинг „Высокоточные комплексы“ разработал многофункциональные роботизированные комплексы „Депеша“ и „Багги“», — рассказали в Ростехе. Сейчас наземные роботы проходят испытания, в том числе в зоне спецоперации. Роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги» обладают высокой грузоподъемностью и могут стать незаменимыми помощниками для военных на передовой. «Депеша» научиться перевозить до 150 килограммов, а «Багги» — до 250 килограммов груза, что позволяет использовать их для доставки провизии, боеприпасов и эвакуации раненых, рассказали разработчики. Разработанные АО «КБП» и ВНИИ «Сигнал» роботы «Депеша» и «Багги» могут использоваться не только для решения логистических задач, но и для выполнения боевых операций, таких как цели поражения противника, преодоления оборонительных заграждений и минирования территории. «Депеша» оснащен гусеничной платформой и управляется через джойстик и FPV-шлем, а «Багги» имеет колесную платформу и управляется с помощью джойстика и планшета.