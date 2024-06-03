В Финляндии хотят открыть пограничный с Россией канал

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Финляндия собирается открыть канал, который граничит с Россией Фото:

Финляндия рассматривает возможность открытия Сайменского канала, который граничит с Россией. Об этом рассказал глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккяне.

«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — заявил Кюккяне. Его цитирует финское издание Yle.

Этот канал был закрыт с 15 апреля. Такая мера была предпринята для сокращения потока мигрантов.

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Финляндия рассматривает возможность открытия Сайменского канала, который граничит с Россией. Об этом рассказал глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккяне. «Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — заявил Кюккяне. Его цитирует финское издание Yle. Этот канал был закрыт с 15 апреля. Такая мера была предпринята для сокращения потока мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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