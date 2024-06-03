В Финляндии хотят открыть пограничный с Россией канал

03 июня 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Финляндия собирается открыть канал, который граничит с Россией Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 Финляндия рассматривает возможность открытия Сайменского канала, который граничит с Россией. Об этом рассказал глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккяне. «Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — заявил Кюккяне. Его цитирует финское издание Yle. Этот канал был закрыт с 15 апреля. Такая мера была предпринята для сокращения потока мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финляндия рассматривает возможность открытия Сайменского канала, который граничит с Россией. Об этом рассказал глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккяне. «Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — заявил Кюккяне. Его цитирует финское издание Yle. Этот канал был закрыт с 15 апреля. Такая мера была предпринята для сокращения потока мигрантов.