В Финляндии хотят открыть пограничный с Россией канал

Финляндия собирается открыть канал, который граничит с Россией
Финляндия рассматривает возможность открытия Сайменского канала, который граничит с Россией. Об этом рассказал глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккяне.
«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — заявил Кюккяне. Его цитирует финское издание Yle.
Этот канал был закрыт с 15 апреля. Такая мера была предпринята для сокращения потока мигрантов.
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